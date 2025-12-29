তীব্র শীতে শীতার্ত দুস্থ ও অসহায় মানুষের কম্বল বিতরণ করলেন সদর উপজেলা প্রশাসন

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেহেরপুরে জেঁকে বসা তীব্র শীতে শীতার্ত, দুস্থ, অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছে উপজেলা প্রশাসন। শীতের প্রকোপে কষ্টে থাকা মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের উদ্যোগে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।
(আজ) রবিবার বিকেলে মেহেরপুর সদর উপজেলার বাড়াদি ইউনিয়নের রাজনগর গ্রামে এ কম্বল বিতরণ কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতার্ত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন মেহেরপুর সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ইউএনও) মো. খায়রুল ইসলাম। এসময় ইউএনও মো. খায়রুল ইসলাম বলেন,
“শীত মৌসুমে সমাজের অসহায় ও ছিন্নমূল মানুষ সবচেয়ে বেশি কষ্টে থাকে। সরকার সবসময় দরিদ্র মানুষের পাশে রয়েছে। শীতার্ত মানুষের কষ্ট কিছুটা হলেও লাঘব করতে উপজেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এই কম্বল বিতরণ কার্যক্রম চলমান থাকবে।”
তিনি আরও বলেন, “শীতের তীব্রতা যতদিন থাকবে, ততদিন প্রশাসনের পক্ষ থেকে দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এই উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।” স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনের অন্যান্য কর্মকর্তারা জানান, প্রকৃত দুস্থ ও অসহায় মানুষকে তালিকা করে পর্যায়ক্রমে কম্বল বিতরণ করা হচ্ছে, যাতে কেউ বাদ না পড়ে। কম্বল পেয়ে উপকারভোগীরা সন্তোষ প্রকাশ করে বলেন,
“এই শীতে কম্বল পেয়ে আমরা অনেক উপকার পেলাম। রাতে শীত থেকে বাঁচতে এখন আর তেমন কষ্ট হবে না।” এ সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, এলাকার সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।
