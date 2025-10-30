তেল কম দেওয়ার অভিযোগে দামুড়হুদার এমএম ফিলিং স্টেশনে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করলো ভ্রাম্যমান আদালত।

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

দর্শনা অফিস:চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুরে মেসার্স এমএম ফিলিং স্টেশনে ওজনে কম দেওয়ার অভিযোগে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে এই অভিযান পরিচালনা করেন দামুড়হুদা উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) কেএইচ তাসফিকুর রহমান। অভিযানে ডিজেল ,অকটেন ও পেট্রোলে ক্রেতাদের ওজনে কম দেওয়ার প্রমাণ মেলায় স্টেশনটিকে ৩৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানটিকে কঠোরভাবে সতর্ক করা হয় যেন ভবিষ্যতে এমন অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

অভিযানে কুষ্টিয়া মেট্রোলজি পরিদর্শক নাজমুস সায়াদত উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, এমএম ফিলিং স্টেশনের মালিক হলেন দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান মাহফুজুর রহমান মঞ্জু।

