তোপের মুখে পড়ে সেই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন স্বাধীন খসরু

দেশের এক নারী উপদেষ্টাকে নিয়ে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন অভিনেতা স্বাধীন খসরু। গতকাল রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক আইডিতে এ নিয়ে একটি পোস্ট দিয়েছেন তিনি।
অনুশোচনা শিরোনামে দেওয়া ওই পোস্টে অভিনেতা বলেন, গতকাল আমার ছোট একটি ভিডিও পোস্ট করা নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনার উত্তাপ ছড়াচ্ছে। এখানে কোনো নারী কেন, নারী পুরুষ বলে কোনো কথা না, সমগ্র মানব জাতিকে সম্মান করি। কাউকে আঘাত বা আক্রমণ করার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে বা উদ্দেশ্য ছিল না। এটা ছিল গত কয়েকদিন থেকে ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা থেকে জমে ওঠা আমার একান্তই ব্যক্তিগত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ মাত্র।
সবশেষে তিনি বলেন, যদি কেউ মনে কষ্ট বা আঘাত পেয়ে থাকেন, তাহলে আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত এবং ক্ষমাপ্রার্থী। সবাই ভালো থাকুন। মানুষ এবং মানবতার জয় হোক।
এর আগে বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য তোপের মুখে পড়েন স্বাধীন খসরু। তার কুরুচিপূর্ণ মন্তব্যের সমালোচনা করে ছোটপর্দার অভিনেতা খায়রুল বাসার ফেসবুকে লিখেছেন, ‘একজন অভিনেতা কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য বা বিকারগ্রস্তের মতো কথা বলতে পারেন না। অভিনেতা হিসেবে পরিমিতিবোধ থাকা জরুরি। কথায় সংযমী হন। আপনি আমাদের দেখা স্বাধীন খসরু নন, আপনি অশ্লীল খসরু।’
অভিনেত্রী এলিনা শাম্মী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, ‘স্বাধীন নামের একজন পুরুষ শিল্পী একজন নারী উপদেষ্টাকে নিয়ে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণ ভিডিও বানিয়ে ভিউ বাণিজ্যে নেমেছে।’
অভিনেতা আরশ খানও প্রতিবাদ জানিয়ে লিখেছেন, ‘রাজনৈতিক মতবাদ একজন মানুষের থাকতেই পারে। কিন্তু আপনি যখন একজন অভিনেতা তখন ন্যূনতম বোধ ও সুন্দর বাচনভঙ্গি জরুরি।’
উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন ধরে অভিনয়ে নিয়মিত নন স্বাধীন খসরু। হুমায়ূন আহমেদের মৃত্যুর পর থেকেই তিনি নিজেকে আড়ালে সরিয়ে নেন। তবে মাঝেমধ্যেই নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ড ও মন্তব্যের কারণে খবরের শিরোনাম হয়েছেন। বর্তমানে তিনি যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন।
