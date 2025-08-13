দক্ষিণ আফ্রিকায় সড়ক দুর্ঘটনায় আরও এক বাংলাদেশির মৃত্যু

দক্ষিণ আফ্রিকায় যাওয়ার সময় সড়ক দুর্ঘটনায় আহত আরেক বাংলাদেশি মারা গেছেন। দেশটির স্থানীয় সময় সোমবার (১১ আগস্ট) রাত ৯টার দিকে উইটব্যাংক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা যান।
এর আগে একই দুর্ঘটনায় হাফেজ নুরুল আমিন ও আবু নাঈম নামে আরও দুই বাংলাদেশির মৃত্যু হয়।
সোমবার রাতে মারা যাওয়া বাংলাদেশির নাম একরামুল হক। তিনি ফেনীর জেলার দাগনভুঞা উপজেলার হুদরায়তপুর ইউনিয়ের বাসিন্দা।
জানা গেছে, একরামুল দক্ষিণ আফ্রিকায় থাকতেন। কয়েক মাস আগে তিনি দেশে যান। পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় আবার ফিরতে গিয়ে বিপত্তিতে পড়েন তিনি। কাগজপত্র জটিলতায় দুই মাস আগে জোহানেসবার্গ এয়ারপোর্ট থেকে তাকে ফেরত পাঠানো হয়। এরপর থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লির অদূরে জেনক্যাম্প এলাকায় তিনি বসবাস করতেন। এখানে তার ভাইসহ আরও আত্মীয়স্বজন রয়েছেন।
গত ১০ আগস্ট ভোরে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশের পর সীমান্ত থেকে ১৯ জন বাংলাদেশি নিয়ে একটি মাইক্রোবাস জোহানেসবার্গের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে ডেলমাসের উইটব্যাংক ওল্ড রোডে ভোর সাড়ে ৬টার দিকে গাড়িটি দুর্ঘটনায় কবলে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলে দুজন বাংলাদেশি নিহত হয়। আর আহত ১৬ বাংলাদেশি প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে নিজ গন্তব্যে চলে গেছেন।
