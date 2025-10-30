দর্শনায় বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার সুস্থতা কামনায় মিলাদ ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

বিশেষ প্রতিবেদক :বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর নির্দেশনা অনুযায়ী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার দ্রুত সুস্থতা কামনায় সারা দেশে দুই দিনব্যাপী মিলাদ ও দোয়া মাহফিলের অংশ হিসেবে দর্শনা পৌর বিএনপির উদ্যোগে এক দোয়া ও মিলাদ মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার মাগরিবের নামাজের পর অনুষ্ঠিত এ মাহফিলে আলোচনা করেন দর্শনা পৌর বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান সমন্বয় কমিটির সদস্য মইদুল ইসলাম এবং সাবেক সভাপতি ও বর্তমান সমন্বয় কমিটির সদস্য হাজী খন্দকার শওকত আলী।
বক্তারা তাদের বক্তব্যে বলেন, সরকারের অবহেলা ও চিকিৎসা না দেওয়ার কারণে দেশনেত্রী খালেদা জিয়া আজ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আমরা তার দ্রুত সুস্থতা কামনা করছি এবং দেশের জনগণকে তার জন্য দোয়া করার আহ্বান জানাচ্ছি।
মিলাদ ও দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা ওমর আলী।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিএনপি নেতা ফিরোজ খান, সেলিম মেহমুদ লিটন,তোফাজ্জল হোসেন,লুতফর রহমান, চুয়াডাঙ্গা জেলা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম মিঠু, যুবদল নেতা আশরাফুল ইসলাম, হাসিবুল হক হাসু,খাজা হিরো, সাবেক ছাত্রদল নেতা সাইদুর রহমান,শের আলী, রিপন, বাবু, সহ স্থানীয় বিএনপি ও অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দর্শনা পৌর যুবদলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক জাহাঙ্গীর আলম চঞ্চল।
