দর্শনায় মহিলা জামায়াতের সমাবেশে রুহুল আমিন জামায়াত ক্ষমতায় আসলে নারীদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে

দর্শনা অফিস: জামায়াতে ইসলামীর চুয়াডাঙ্গা জেলা আমির বিশিষ্ট আয়কর আইনজীবী মো. রুহুল আমিন বলেছেন-জামায়াতে ইসলামী রাষ্ট্র ক্ষমতায় আসলে সবার আগে নারীদের মর্যাদা নিশ্চিত করবে। কারণ একমাত্র ইসলামই নারীদের সম্মানের আসনে সমাসীন করেছে। আজ এক শ্রেণির মানুষ নারীদের ভুল বুঝাবার চেষ্টা করে যে, ইসলাম নারীদের ঘরে আবদ্ধ রাখতে চায়, এটা মিথ্যা প্রচারণা। জাহেলিয়াতের সমাজে যখন কণ্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া হতো, তখন ইসলামী সমাজে কণ্যা সন্তানের বাবা-মাকে জান্নাতি বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা রাষ্ট্র ক্ষমতায় গেলে সমাজের প্রতিটি স্তরে নারীদের সম্মানজনক অবস্থান নিশ্চিত করবো। তাদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কর্ম পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে। তিনি গতকাল বেলা সাড়ে ১১টায় দর্শনা দারুস সুন্নাত সিদ্দীকিয়া ফাজেল মাদরাসার হলরুমে জামায়াতে ইসলামীর দর্শনা থানা শাখার মহিলা বিভাগের উদ্যোগে আয়োজিত দায়িত্বশীলাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদানকালে এসব কথা বলেন। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন জামায়াতের চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার নায়েবে আমির ও সাবেক দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মাওলানা আজিজুর রহমান ও জেলা মহিলা বিভাগের সেক্রেটারি ফাহিমা খানম চন্দ্রা। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন-জামায়াতের দর্শনা থানা শাখার সেক্রেটারি মাহবুবুর রহমান টুকু, দর্শনা পৌর আমির ও সাবেক কমিশনার সাহিকুল আলম অপু, সেক্রেটারি শাহরিয়ার আলম দবির, দর্শনা থানা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবিরের সাবেক জেলা সভাপতি এমদাদুল্লাহ মহসিন প্রমুখ।
