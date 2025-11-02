দর্শনায় লিফলেট বিতরন ও ধানের শীষের পক্ষে প্রচারণা করলেন মশিউর রহমান

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

দর্শনা অফিস : আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ধানের শীষের পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চলছে। দর্শনার বিভিন্ন পাড়া-মহল্লায় এ প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদি দল বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ৩১ দফা বাস্তবায়ন সংবলিত লিফলেট ও ধানের শীষের পক্ষে নির্বাচনী চলমান রেখেছেন দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক আলহাজ্ব মশিউর রহমান। গতকাল শনিবার বিকালে বিএনপি ও মহিলাদলের নেতাকর্মিদের সাথে নিয়ে তিনি দর্শনা শান্তিপাড়ায় লিফলেট বিতরণ সহ ধানের শীষের প্রচারনা করেন। এ সময় তিনি বলেন, দেশ ও জাতীর উন্নয়নে বিএনপি সরকারের বিকল্প নেই। বিএনপি গরীব-দুখি, অসহায় মানুষের দল। সেক্ষেত্রে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে জেলা বিএনপির সভাপতি মাহমুদ হাসান খান বাবুকে ধানের শীষে ভোট দিয়ে জনগণের উন্নয়নের পথ সুগম করবেন আপনারাই। এ সময় উপস্থিত ছিলেন, দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির সদস্য রেজাউল ইসলাম, বিএনপি নেতা আবু জিহাদ, হুমায়ুন কবির, নুরুল ইসলাম, রফিকুল ইসলাম, ফরমান আলী, উথান, পিয়ার আলী, শাহীন, হাসান, হোসাইন, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্নআহ্বায়ক মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, মোশেদুর রহমান লিংকন, যুবদলের অন্যতম নেতা রকিবুল হাসান ব্রাইট, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, যুগ্মআহ্বায়ক সাইদুর রহমান, আল মুকিত, সাব্বির রহমান, আরাফ খান মামুন, ফয়সাল, আরিফ হোসেন, নাসির লটু, বাবর আলী, জাহিরুল, সাহাব, শোভন, আনোয়ার, সুজন, নাইমুর রহমান সবুজ, আব্দুল মমিন, আকাশ খান, দর্শনা সরকারি কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্মআহ্বায়ক মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, মহিলাদলের নেত্রী শিরিনা, সিমা, মুক্তা, আয়েশা, মর্জিনা প্রমুখ।

