দর্শনায় ৩১ দফা বাস্তবায়নে লিফলেট বিতরণ ও বাবু খানের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় মশিউর রহমান

বিশেষ প্রতিনিধি: “দেশের ক্লান্তিকালে ধানের শীষে ভোট দিয়ে উন্নয়নে শরীক হোন” মশিউর রহমান।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের ঘোষিত ৩১ দফা বাস্তবায়ন ও চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে ধানের শীষের প্রার্থী জেলা বিএনপির সভাপতি জননেতা মাহমুদ হাসান খান বাবু-এর পক্ষে লিফলেট বিতরণ ও নির্বাচনী প্রচারণা পরিচালনা করেছেন দর্শনা পৌর বিএনপির অন্যতম সমন্বয়ক আলহাজ্ব মশিউর রহমান।
শুক্রবার ১৭ অক্টোবর বিকেলে দর্শনা মেমনগর মোড়ে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে ব্যাপক প্রচারণা ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচি পরিচালনা করেন তিনি। এসময় উপস্থিত ছিলেন দর্শনা পৌর বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ।
প্রচারণাকালে আলহাজ্ব মশিউর রহমান বলেন,ছাত্র-জনতার আন্দোলনে আজ দেশ মুক্ত হয়েছে স্বৈরাচার হাসিনা ও তার দোসরদের হাত থেকে। উন্নয়নের পথে দেশ অনেক পেছনে পড়ে আছে, কারণ উন্নয়ন হয়েছে শুধু ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের লোকদের, যারা লুটপাট করে নিজেদের পকেট ভারী করেছে। দেশের মানুষ আজ কষ্টে, আখের গুছানোদের কোনো হদিস নেই।
তিনি আরও বলেন,আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের জননন্দিত, জনদরদি ও ক্লিন ইমেজের নেতা মাহমুদ হাসান খান বাবুকে ধানের শীষ প্রতীকে বিজয়ী করতে পারলে স্বাধীনতার পর থেকে অবহেলিত এই অঞ্চলে উন্নয়নের জোয়ার বইবে। দেশের এই ক্লান্তিকালে বিএনপি সরকার গঠিত হলে সাধারণ মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে।
তিনি আহ্বান জানান,এসো, উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের পতাকা তলে,ধানের শীষে ভোট দাও, দেশের ভবিষ্যৎ গড়ো।
এসময় উপস্থিত ছিলেন,
দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয় কমিটির অন্যতম সদস্য রেজাউল ইসলাম, নাসির উদ্দিন খেদু, বিএনপি নেতা হাবিবুল্লাহ বিশ্বাস, দর্শনা পৌর যুবদলের সদস্য সচিব জালাল উদ্দিন, দর্শনা থানা যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোর্শেদুর রহমান লিংকন, মোস্তাফিজুর রহমান মোহন, দর্শনা পৌর ছাত্রদলের আহ্বায়ক আরাফাত হোসেন, যুগ্ম আহ্বায়ক আল মুকিত, সাব্বির রহমান, দর্শনা কলেজ ছাত্রদলের সদস্য সচিব পলাশ আহমেদ, যুগ্ম আহ্বায়ক মোফাজ্জেল হোসেন মোফা, রাজু আহমেদ, সাইফ, আব্দুল হাই, আল আমিন, আরাফ খান মামুন, ফয়সাল, আরিফ হোসেন, দর্শনা ডিএস মাদরাসা ছাত্রদলের সভাপতি খন্দকার শাহাব উদ্দিন প্রমুখ।
পরে দর্শনা মেমনগর মোড়ে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদল তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে লিফলেট বিতরণসহ বাবু খানের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণা জোরদার করে।
