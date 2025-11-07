দর্শনা হল্ট স্টেশন এলাকায় নেশার ছোবলের ভয়াবহতা।। অবৈধ কর্মকাণ্ডে অশান্ত স্থানীয়রা

বিশেষ প্রতিবেদক:সীমান্তঘেষা শহর দর্শনা হল্ট স্টেশন ও টাওয়ার সংলগ্ন এলাকা এখন নেশা ও অবৈধ কর্মকাণ্ডের আখড়া হিসেবে পরিণত হচ্ছে,এমন অভিযোগ তুলেছেন স্থানীয় সচেতন নাগরিকরা। এলাকাজুড়ে দিন-রাত চলছে ইনজেকশন, ট্যাবলেট ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের খোলাবাজারে বিক্রি। তরুণ প্রজন্ম ধীরে ধীরে বিপথগামী হচ্ছে,নেশাও করছে হর হামেশাই এমনই ভিডিও চিত্রে উঠে এসেছে মাথাভাঙ্গার হাতে।
স্থানীয়রা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে এলাকার কিছু অচেনা মুখ প্রতিদিন বিকেল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নেশা বিক্রি ও সেবনে জড়িত। অভিযোগ রয়েছে, কিছু প্রভাবশালী ব্যক্তি ও দায়িত্বশীল সংস্থার উদাসীনতা এই অবৈধ কার্যক্রমকে আরও উৎসাহ দিচ্ছে।
একজন ক্ষুব্ধ এলাকাবাসী বলেন,প্রতিদিন দেখি তরুণ ছেলেরা নেশায় ডুবে যাচ্ছে। কেউ তদারকি করে না। আমরা চাই প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নিক,এই এলাকা যেন অচিরেই নিরাপদ হয়।
স্থানীয়দের উদ্বেগ ও প্রশাসনের প্রতি আহ্বান,এলাকাবাসীর দাবি, দর্শনা হল্ট স্টেশন, টাওয়ার মোড় ও সংলগ্ন এলাকাকে তাৎক্ষণিকভাবে পুলিশের নজরদারির আওতায় আনতে হবে। পাশাপাশি নেশা ও অবৈধ কর্মকাণ্ডে জড়িতদের শনাক্ত করে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।
জনগণের প্রত্যাশা দর্শনার তরুণ সমাজকে নেশার ভয়াল ছোবল থেকে বাচাতে স্থানীয় প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী, জনপ্রতিনিধি ও সমাজসচেতন নাগরিকদের সমন্বিত উদ্যোগ নেওয়ার দাবিও জানিয়েছেন এলাকাবাসী।
