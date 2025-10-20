দামুড়হুদার ধান্যঘরায় জোরপূর্বক জমি দখল মারধর সহ গাছ কাটার অভিযোগ

ভ্রাম্যমাণ প্রতিনিধি:-দামুড়হুদার ধান্যঘরা গ্রামে জোরপূর্বক জমি দখল মারধর সহ গাছ কাটার অভিযোগ উঠেছে।ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল রোববার সকালে দামুড়হুদার কুড়ুলগাছি ইউনিয়নের ধান্যঘরা গ্রামে।জমি দখল গাছ কাটার সময় বাধা দিতে গেলে মারধরের স্বীকার হয়েছে জমির মালিক মৃত গরীবুল্লাহ মাস্টারের ছেলে তারুন-উর -রশিদ (৫৪)।ভুক্তভোগী তারুন -উর-রশিদ অভিযোগ করে বলেন ধান্যঘরা ঈদগাহের কাছে আমাদের সকল শরিকদের মিলে ১৫শতক জমি আছে।সেখানে আমার বোনের শরিকানা জমি রয়েছে ৫ গুন্ডা(হাফ শতকের অর্ধেক) কিন্তু একই গ্রামের মৃত জয়নাল আলীর ছেলে আমার বোনের স্বামী সিদ্দিকুর রহমান কাবিল তার অংশ ছেড়ে একেবারে ফ্রন্টে এসে গতকাল রোববার ভোরে প্রায় দুই শতক জমি দখল সহ জমিতে থাকা কাঁঠাল গাছ কেটে ফেলে।আমি ভোরে হাঁটতে গিয়ে দেখি সে লোকজন নিয়েএমন কান্ড করছে।আমি বাধা দিতে গেলে সিদ্দিকুর রহমান কাবিলের উপস্থিতিতে ৫/৬ জন মিলে আমাকে মারধর করে।ঘটনার পরপরই ঘটনাস্থলে হাজির হয়ে পরিস্থিতি শান্ত করেন স্থানীয় ইউপি সদস্য ফরহাদ হোসেন।এবিষয়ে ইউপি সদস্য ফরহাদ হোসেন জানান আমি ঘটনার পরপরই হাজির হয়ে পরিস্থিতি শান্ত করি।আমি পৌঁছানোর আগেই তারুন-উর -রশিদের উপর মারধর
হয়েগেছে।ঘটনার পরপরই ৯৯৯ কল করে ভুক্তভোগীরা। পরবর্তীতে দর্শনা থানা পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে বলে জানা গেছে।এ বিষয়ে জানতে সিদ্দিকুর রহমান কাবিলের সাথে কথা বললে তিনি এই জমিটা শরিকানা / ফারাজের জমি।। গত শুক্রবার সার্ভেয়ার দিয়ে মাপ হয়েছে মেপে যেখান দিয়ে হয়েছে আমি সেখান দিয়ে নিয়েছি।আমার শ্বশুর (মৃত গরীবুল্লাহ মাষ্টার)যেখানে বসে রেখে গিয়েছিলো আমি সেখানে বসবাস করছি।ও সম্পর্কে আমার শালাাবাবু হয়। আজ সকালে মিস্ত্রি এসে কাজ করতে গেলে বাধা দিলে একটু ধাক্কাধাক্কি হয়।তাছাড়া অন্যকিছু না।
