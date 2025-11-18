দৈনিক মাথাভাঙ্গার ভালাইপুর প্রতিনিধি সাইদুর রহমানের জন্মদিনে সম্পাদকসহ সহকর্মীদের শুভেচ্ছা

স্টাফ রিপোর্টার: দৈনিক মাথাভাঙ্গার ভালাইপুর প্রতিনিধি মো: সাইদুর রহমানের ৪২তম জন্মদিন আজ। তিনি চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলার ভালাইপুর গ্রামের মো: আব্দুল কাদের ও মোছা: রওশনারা বেগমের চতুর্থ সন্তান।
এ উপলক্ষে দৈনিক মাথাভাঙ্গার সম্পাদক ও প্রকাশক সরদার আল-আমিন এক শুভেচ্ছা বার্তায় বলেন, “মো: সাইদুর রহমান আমাদের প্রতিষ্ঠানের একজন পরিশ্রমী, আন্তরিক ও দায়িত্বশীল সংবাদকর্মী। মাঠপর্যায়ে সংবাদ সংগ্রহ থেকে সত্য তথ্য পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে তিনি সবসময় নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন। তাঁর আরও অগ্রগতি, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করছি।”
এ ছাড়া সহ-সম্পাদক ফাইজার চৌধুরী, বার্তা সম্পাদক আহাদ আলী মোল্লা এবং মাল্টিমিডিয়া চিফ শেখ রাকিবও তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তারা বলেন, সাইদুর রহমানের কর্মদক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠ কাজ প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।
জন্মদিনে সহকর্মী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের ভালোবাসা ও শুভেচ্ছায় সিক্ত হচ্ছেন মো: সাইদুর রহমান।
