ধানের শীষে ভোট  ও দোয়া চাইলেন শাহিদুজ্জামান টরিক

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টারঃ আসন্ন ত্রোদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১আসনে জাতীয়তাবাদী দল বিএনপির মনোনীত প্রার্থী ছোট ভাই শরিফুজ্জামান শরীফের পক্ষে ধানের শীষ প্রতীকে ভোট চাইলেন আলহাজ্ব সাহেদুজ্জামান টরিক।

গতকাল সোমবার  দুপুরে চুয়াডাঙ্গা কোট মোড়, ভিজে স্কুল রোড শহরের বিভিন্ন এলাকার ব্যবসায়ীদের নিকট  লিফলেট বিতরণ ও ধানের শীষ প্রতীকে ভোট   প্রার্থনার পাশাপাশি দোয়া কামনা করেছেন।
এসময়  উপস্থিত ছিলেন জেলা আইনজীবী সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ সরোয়ার বাবু, সাধারণ সম্পাদক এডভোকেট ওয়াহেদুল ইসলাম মানি খন্দকার,  অ্যাডভোকেট এমএম শাহজাহান মুকুল, আব্দুর রব, দৈনিক সময় সমীকরণ পত্রিকার  প্রধান সম্পাদক নাজমুল হক স্বপন, সাংবাদিক হোসাইন মালিক, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্র দলের সহ-সভাপতি সাহাবুদ্দীন আহমেদ বুদ্দীন, আলমডাঙ্গা কলেজ ছাত্র দলের সভাপতি শাওন আহমেদ, পাচকমলাপুর মাদ্রাসা শিক্ষকবৃন্দ সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন  ছিলেন।
তিনি ধানের শীষে ভোট চাওয়ার পাশাপাশি দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার আশু রোগ মুক্তি কামনা করে সকলের নিকট দোয়া প্রার্থনাও করেন।

