‘নতুন অধ্যায়ের ঘোষণা, শহর চিনবে তার আসল নায়ককে’

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

ঢালিউডের সুপারস্টার শাকিব খান নব্বই দশকের ঢাকা শহরের আন্ডারওয়ার্ল্ডের গল্প নিয়ে আসছেন নতুন সিনেমা ‘প্রিন্স : ওয়ানস আপন এ টাইম ইন ঢাকা’। এটি পরিচালনা করছেন আবু হায়াত মাহমুদ। যেখানে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করবেন শাকিব খান।

এ সিনেমায় রয়েছে ক্রাইম, লাভ, অ্যাকশন আর রোমান্স। ইতোমধ্যে সিনেমাপ্রেমী দর্শকদের প্রতীক্ষিত এ সিনেমাটির পোস্টার উন্মোচন হয়েছে, যা সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে আলোচনা-সমালোচনার ঝড় ওঠে। এ মুহূর্তে সিনেমার প্রি-প্রোডাকশনের কাজ চলছে, আর আগামী নভেম্বর থেকে শুটিং শুরু হবে বলে নির্মাতা সূত্রে জানা গেছে। এ ছাড়া সিনেমাটিতে শাকিব খানের বিপরীতে থাকবেন তিনজন নায়িকা। যদিও তাদের নাম এখনো চূড়ান্ত হয়নি।

গতকাল শুক্রবার (২২ আগস্ট) বিকাল ৪টার দিকে নির্মাতা আবু হায়াত মাহমুদ, শাকিব খানসহ সিনেমার কলাকুশলীরা একযোগে পোস্টারটি উন্মোচন করেন, যা দর্শকমহলে বেশ সাড়া পড়ে যায়।

‘প্রিন্স : ওয়ানস আপন এ টাইম ইন ঢাকা’ সিনেমার প্রযোজক শিরিন সুলতানা ও ক্রিয়েটিভ ল্যান্ড। এটির গল্প লিখেছেন মেজবাহ উদ্দিন সুমন। আর চিত্রনাট্য করেছেন সুমন ও মোহাম্মদ নাজিম উদ্দিন। আগামী ২০২৬ সালের ঈদুল ফিতরে মুক্তি পাবে এ সিনেমাটি।

সামাজিক মাধ্যমে পোস্টারটি শেয়ার করে কিং খান লিখেছেন, ঘোষণা হলো এক নতুন অধ্যায়ের— শহর চিনবে তার আসল নায়ককে। পোস্টারে দেখা যায়, অন্ধকার লালচে আবহে মানুষের ভিড়ে দাঁড়িয়ে আছেন এক যুবক, যার দুই হাতেই উঁচু করে ধরা পিস্তল। চারপাশে লেখা আছে ঢাকার বিভিন্ন এলাকার নাম—বাড্ডা, উত্তরা, গাবতলী ও মোহাম্মাদপুর। নিচের দিকে বড় অক্ষরে লেখা রয়েছে ‘মেগাস্টার শাকিব খান – প্রিন্স – একদা একসময় ঢাকাতে।

‘প্রিন্স’ সিনেমার পোস্টারটি প্রকাশের পরপরই শাকিবভক্তদের মধ্যে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে। তারা কমেন্ট বক্সে লিখেছেন—এ সিনেমা ঢালিউড ইতিহাসে মাইলফলক স্পর্শ করবে। আরেক নেটিজেন লিখেছে—শাকিব মানেই চমক।

এদিকে সামাজিক মাধ্যম ফেসবুক পেজে পোস্টারটি শেয়ার করে পরিচালক আবু হায়াত মাহমুদ লিখেছেন, প্রথম চলচ্চিত্র অনেকটা প্রথম সন্তানের মতো। হাজির হচ্ছে এক নতুন মিথ— ‘প্রিন্স: ওয়ানস আপন এ টাইম ইন ঢাকা’। এক শহরের গল্প, যেখানে মেলে তার কিংবদন্তি।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
সর্বশেষ

যে কারণে সিনেমায় গান না করার সিদ্ধান্ত নিলেন প্রিন্স মাহমুদ

সর্বশেষ

তোপের মুখে পড়ে সেই মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চাইলেন স্বাধীন খসরু

সর্বশেষ

ফ্যাসিবাদী বিজেপির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন থালাপতি বিজয়

সর্বশেষ

আজকের স্বর্ণের দাম: ২২ আগস্ট ২০২৫

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More