নানা আয়াজনে মুজিবনগরে বেগম রোকেয়া দিবস পালিত

মুজিবনগর প্রতিনিধিঃ মুজিবনগরে বেগম রোকেয়া দিবস ও আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ উদযাপনে আলোচনা সভা, জয়িতাদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে দিবসটি উপলক্ষে আজ মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ১১ টায় মুজিবনগর উপজেলা পরিষদ হল রুমে উপজেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তেরের আয়োজনে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।
উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রোজা‘র সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সামসুল হুদা। উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন, ওসি তদন্ত মুজিবনগর থানা, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দিীন আল আজাদ, সমাজ সেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান, মুজিবনগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুক, প্রধান শিক্ষক আরোয়ারুল ইসলাম প্রমুখ।
আলোচনা শেষে সমাজ উন্নয়নে রেহেনা খাতুন, শিক্ষা ও চাকুরীর েেত্র সাফল্য অর্জণকারী ইশিতা পারভীন রিক্তা, নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যোমে জীবন শুরু করা ভেরুনিকা মল্লিক, সফল জননী রোকেয়া খাতুন ও অর্থনৈতিক ভাবে সাফল্য অর্জনকারী সন্ধ্যা মন্ডল জয়িতাদের ক্রেস্ট ও সনদপত্র প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় ছিলেন মহিলা বিষয়ক অফিসের কম্পিটার কাম অপারেটর নয়ন তারা ইশিতা।
