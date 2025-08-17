পাঁচ মেডিকেল কলেজে হচ্ছে বার্ন ইউনিট

বর্তমানে দেশে অগ্নি দুঘর্টনা বাড়ছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে পুড়ে যাওয়া রোগীর মৃত্যুও। এ অবস্থায় ৫টি নির্ধারিত মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নতুন ভবনে স্থাপন করা হবে বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট। প্রকল্পটি পুরোনো হলেও বাস্তবায়ন হয়নি। বিশেষ করে করোনা মহামারির কারণে প্রকল্প অনুমোদনের আগেই শেষ হয়ে যায় সৌদি উন্নয়ন তহবিলের সঙ্গে ঋণ চুক্তির মেয়াদ। এ অবস্থায় নতুন করে নকশা পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রকল্পটির প্রথম সংশোধনী প্রস্তাব করা হয়েছে পরিকল্পনা কমিশনে। এতে ব্যয় বাড়ছে ৩৬০ কোটি টাকা এবং মেয়াদ বাড়বে ৩ বছর। অর্থাৎ সাড়ে তিন বছরের এ প্রকল্পটি বাস্তবায়নে এখন সময় যাবে সাড়ে ৬ বছর। আগামী রোববার প্রস্তাবটি উপস্থাপন করা হবে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির (একনেক) সভায়। রাজধানীর শেরেবাংলা নগরের এনইসি সম্মেলনকক্ষে অনুষ্ঠেয় বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন প্রধান উপদেষ্টা ও একনেক চেয়ারপারসন ড. মুহাম্মদ ইউনূস। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

পরিকল্পনা কমিশনের দায়িত্বশীল এক কর্মকতা যুগান্তরকে জানান, ‘৫টি নির্ধারিত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (সিলেট, বরিশাল, রংপুর, রাজশাহী এবং ফরিদপুর) বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট স্থাপন’ প্রকল্পটির মোট ব্যয় ধরা ছিল ৪৫৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে সরকারি তহবিলের ২০২ কোটি ১৬ লাখ এবং সৌদি ঋণের ২৫৩ কোটি ৯২ লাখ টাকা। এখন প্রথম সংশোধনী প্রস্তাবে ৩৬০ কোটি ১০ লাখ টাকা বাড়িয়ে মোট ব্যয় ধরা হয়েছে ৮১৬ কোটি ১৯ লাখ টাকা, যা মোট অনুমোদিত ব্যয়ের ৭৮ দশমিক ৯৬ শতাংশ বেশি। এর মধ্যে সরকারি তহবিলের ৪৬৪ কোটি ৭৪ লাখ এবং বৈদেশিক ঋণ ৩৫১ কোটি ৪৫ লাখ টাকা।

তিনি আরও জানান, অনুমোদনের সময় প্রকল্পটির ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে ২০২৫ সালের জুনের মধ্যে বাস্তবায়নের কথা ছিল। কিন্তু নানা জটিলতায় কাজ শুরু না হওয়ায় এখন নতুন করে তিন বছর বাড়িয়ে ২০২৮ সালের জুন পর্যন্ত করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, পাঁচটি নির্বাচিত জেলা ও আশপাশের প্রায় ৬ কোটি মানুষকে সাশ্রয়ী মূল্যে পোড়া এবং পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীদের মানসম্মত সেবা দিতেই এ প্রকল্পটি নেওয়া হয়েছিল। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ২০১৭ সালের অক্টোবরে সৌদি উন্নয়ন ফান্ডের সঙ্গে সরকারের ঋণ চুক্তি স্বাক্ষর হয়। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে প্রকল্প অনুমোদন দেয় একনেক। ২০২২ সালে প্রশাসনিক অনুমোদন পায় প্রকল্পটি। চুক্তি অনুযায়ী বৈদেশিক ঋণের শেষ তারিখ ছিল ২০২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর। ওই সময় করোনা মহামারির ধাক্কায় প্রকল্পটির অনুমোদন দেরি হয়ে যায়। পাশাপাশি প্রকল্পটির মাধ্যমে রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল ও সিলেটে বিদ্যমান আইসিইউ ভবনের ওপরে সম্প্রসারণ করে চারতলা বিল্ডিং তৈরির কথা ছিল। এছাড়া ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ওপি সেক্টর থেকে নির্মিত ১০ তলাবিশিষ্ট হাসপাতাল ভবনের ৬ষ্ঠ ও ৭ম তলা সংস্কার করে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের পরিকল্পনা ছিল। রাজশাহীতে বিদ্যমান আইসিইউ ভবনের পাশে নির্মাণাধীন ১০ তলা ক্যানসার, কার্ডিয়াক ও নেফ্রোলজি হাসপাতালে ভিত্তিস্থাপনের সময় আইসিইউ ভবনে ফাটল দেখা দেয়। ফলে নতুন স্থানে একটি নতুন ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। পরে সৌদি উন্নয়ন তহবিলের নির্দেশনায় ৫টি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালেই নতুন স্থানে নতুন ভবন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এর কারণ হিসাবে বলা হয়, পোড়া রোগীদের চিকিৎসার জন্য আইসিইউ, এইচডিইউ এবং ডেডিকেটেড অপারেশন থিয়েটারসহ সব সুযোগ-সুবিধা মিলে একটি বিশেষায়িত ইউনিট থাকা প্রয়োজন। এজন্য একটি পৃথক ইউনিট দরকার।

প্রকল্প প্রস্তাবে বলা হয়েছে, দেশে প্রতিবছর প্রায় ৩ লাখ ৬৫ হাজার মানুষের দেহের বিভিন্ন স্থানে পুড়ে যায় এবং ৫ হাজার ৬০০ মানুষ মৃত্যুবরণ করেন। জটিল পোড়া রোগীদের সঠিক চিকিৎসার জন্য যথাযথ সুবিধা এবং জনবলের অভাবে আক্রান্তদের দুর্ভোগ ও মৃত্যু বাড়ছে। ঢাকায় অবস্থিত ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি পোড়ারোগ ও পুনর্গঠনমূলক সার্জারির জন্য একমাত্র বিশেষায়িত হাসপাতাল। যেটি দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। বার্ন ইউনিটের জন্য হাসপাতালগুলো নির্বাচনের কারণ হিসাবে বলা হয়েছে, ২০২০ থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৫ হাজার ৪১৮ জন পোড়া রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। এছাড়া বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ৯৫৮ জন, রাজশাহী মেডিকেল কলেজে ৫ হাজার ৪০৩ জন, রংপুর মেডিকেল কলেজে ২ হাজার ৮৮৮জন এবং ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে ৮ হাজার ৭০০ জন পোড়া রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। পাশাপাশি সার্জারি বিভাগের আরও বিপুল সংখ্যক রোগী চিকিৎসা নিয়েছেন। এজন্য আলাদা ভবন করা প্রয়োজন।

একনেকের জন্য তৈরি কার্যপত্রে পরিকল্পনা কমিশনের আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগের সদস্য (সচিব) ড. কাউয়ুম আরা বেগম মতামত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বিশেষায়িত বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিট হলে ৬০ মিলিয়ন পোড়া রোগীকে সেবা দেওয়া সম্ভব হবে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য সেবার কার্যকারিতা উন্নত হবে। চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার প্রবণতা কমবে। এছাড়া প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ঢাকার ওপর পোড়াজনিত রোগীর চাপ কমবে। এসব চিন্তা করে প্রকল্পের সংশোধিত প্রস্তাব একনেকে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

