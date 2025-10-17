পারকৃষ্ণপুর মদনায় জাকের পার্টির জনসভা ও র‍্যালি

কুড়ুলগাছি প্রতিনিধি :দামুড়হুদা পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন জাকের পার্টির আয়োজনে গতকাল বড়বলদিয়ার স্কুল মাঠে পারকৃষ্ণপুর মদনা ইউনিয়ন জাকের পার্টির সভাপতি কায়দার আলীর সভাপতিত্বে টিম প্রধান চুয়াডাঙ্গা জেলা জাকের পার্টির সভাপতি ও জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য মো: আব্দুল লতিফ খান যুবরাজ ভারচুয়ালের মাধ্যমে বক্তব্য দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, যুগ্ম টিম প্রধান জেলা জাকের পার্টির সাধারণ সম্পাদক মজিবার রহমান। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, জাকের পার্টির ছাত্র ফ্রন্টের কেদ্রীয় সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক জিয়াউর রহমান। আরো উপস্থিত ছিলেন, টিম সদস্য হারুন অর রশিদ, মোস্তাফিজুর রহমান, ডা: রফিক মালিতা, আবু সাইদ, তফসির আহমেদ, হালিম, তোয়াকেল খা, আব্দুল মজিদ, সাইদুর রহমান, ডা: শাহিদুর, আব্দুর রহমান মধু, জাহাঙ্গীর আলম, রুহুল কুদ্দুস। চুয়াডাঙ্গা জেলা জাকের পার্টির ছাত্রফ্রন্টের সভাপতি আজগার আলী।

