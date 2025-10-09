পিএসসির ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (দশম গ্রেড) লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি ও নির্দেশনা প্রকাশ: বিস্তারিত গাইডলাইনসহ
স্টাফ রিপোর্টার:বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন (পিএসসি) কর্তৃক আগামী ২৩ অক্টোবর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য ‘ব্যক্তিগত কর্মকর্তা’ (দশম গ্রেড) পদের লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি এবং পরীক্ষাসংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রকাশ করা হয়েছে। এই পরীক্ষার জন্য মোট ১৩৯৮ জন প্রার্থী নিবন্ধিত রয়েছেন, যারা নির্ধারিত তারিখে দেশের দুইটি কেন্দ্রে অংশগ্রহণ করবেন।
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা’ পদে নিয়োগের জন্য অনুষ্ঠিতব্য লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে:
– **তারিখ:** ২৩ অক্টোবর ২০২৫, বৃহস্পতিবার
– **সময়:** দুপুর ২:৩০ থেকে বিকেল ৪:০০ পর্যন্ত
– **পরীক্ষাকেন্দ্র:**
১. সরকারি মোহাম্মদপুর মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কলেজ গেট, মোহাম্মদপুর, ঢাকা
২. ৭১ মিলনায়তন, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন ভবন, আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
প্রত্যেক প্রার্থীকে অবশ্যই নির্দিষ্ট কেন্দ্রে পূর্বনির্ধারিত সময়ে উপস্থিত হতে হবে।
পরীক্ষার কাঠামো ও নম্বর বণ্টন
লিখিত পরীক্ষা মোট ৯০ নম্বরের। এতে চারটি বিষয়ের প্রশ্ন থাকবে:
– বাংলা: ২৫ নম্বর
– ইংরেজি: ২৫ নম্বর
– গণিত: ২০ নম্বর
– সাধারণ জ্ঞান: ২০ নম্বর
প্রত্যেক বিষয়ের জন্য পৃথক উত্তরপত্র ব্যবহার করতে হবে। এই বিন্যাস প্রার্থীদের দক্ষতা ও জ্ঞান পরিমাপের ক্ষেত্রে সুবিন্যস্ত ও ন্যায়সঙ্গত মানদণ্ড স্থাপন করেছে।
পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ও নিষেধাজ্ঞা
পরীক্ষায় প্রার্থীদের অবশ্যই নিজেদের সঙ্গে **স্বত্বাধিকারী প্রবেশপত্র** নিয়ে আসতে হবে। প্রবেশপত্র হারিয়ে গেলে বা নষ্ট হলে, সেটি বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে পুনরায় ডাউনলোড করে নিতে পারবেন।
পরীক্ষা কেন্দ্রে ‘বইপুস্তক, ব্যাগ, মোবাইল ফোন, ইলেকট্রনিক ডিভাইস, ইত্যাদি নিয়ে আসা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। শুধুমাত্র কালো কালির বল পয়েন্ট কলম এবং সাধারণ ক্যালকুলেটর ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে।
উত্তরপত্রে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সঠিকভাবে এবং পরিষ্কারভাবে লিখতে হবে। রেজিস্ট্রেশন নম্বরের উপর কোনো কাটাকাটি, ফ্লুইড বা পরিবর্তন করার চেষ্টা প্রার্থিতার বাতিলের কারণ হতে পারে।
কেন্দ্রে উপস্থিতির নিয়মাবলী
পরীক্ষার জন্য নির্ধারিত সময়ের কমপক্ষে ১৫ মিনিট আগে কেন্দ্রে উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। পরীক্ষা শুরু হওয়ার পর ১৫ মিনিট অতিবাহিত হলে কোনো প্রার্থীকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না। এই কঠোর নিয়ম পরীক্ষার সুব্যবস্থা নিশ্চিত করতে প্রযোজ্য।
বিশেষ সুবিধা প্রার্থীদের জন্য নির্দেশাবলী
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী এবং অন্যান্য শারীরিক প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের জন্য শ্রুতলেখক সুবিধা প্রযোজ্য। যাঁরা এ সুবিধার জন্য আবেদন করতে চান, তাদের ১৬ অক্টোবর ২০২৩ এর মধ্যে কমিশনের সচিবালয়ের নন-ক্যাডারের (পরীক্ষা) পরিচালক বরাবর আবেদন করতে হবে।
এই পরীক্ষার গুরুত্ব ও প্রভাব
বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের এই ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (দশম গ্রেড) পদে নিয়োগ প্রক্রিয়া দেশের সরকারি খাতে দক্ষ ও যোগ্য কর্মী নিয়োগের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই পদটি সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে প্রশাসনিক কার্যক্রমের প্রধান সহায়ক হিসেবে কাজ করে থাকে। তাই এই পরীক্ষার মাধ্যমে যোগ্যতা যাচাই প্রক্রিয়া খুবই গুরুত্ববহ।
প্রার্থীদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ, কারণ সরকারি চাকরিতে নিয়োগ পাওয়া মানে স্থায়িত্ব, সম্মান ও ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত করা। এছাড়া, পরীক্ষার সঠিক প্রস্তুতি ও নির্দেশনা অনুসরণ করলে প্রার্থীরা সহজেই ভালো ফলাফল অর্জন করতে পারবেন।
পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশের মাধ্যমে প্রার্থীরা তাদের প্রস্তুতি পরিকল্পনা আরও সুসংগঠিত করতে পারবেন, যা পরীক্ষায় সফলতার সম্ভাবনা বাড়ায়। পরীক্ষার নিয়মকানুন কঠোরভাবে অনুসরণ করার ফলে একটি নিরপেক্ষ ও সুবিন্যস্ত পরীক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত হবে, যা সকলের জন্যই শুভ সংবাদ।
পিএসসির এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, প্রার্থীদের উচিত সকল নির্দেশনা মনোযোগ দিয়ে পড়া এবং কেন্দ্রে সময়মতো উপস্থিত হওয়া। সরকারি চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে সঠিক প্রস্তুতি ও তথ্য জানা অপরিহার্য। আশা করা যায়, এই পরীক্ষা স্বচ্ছ ও দক্ষ জনবল নিয়োগের মাধ্যমে সরকারি খাতের কার্যক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।
