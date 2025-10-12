পি.আর পদ্ধতিতে নির্বাচনসহ ৫ দফা দাবিতে মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী’র বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান

মেহেরপুর অফিস:বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী’র ৫ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও জেলা প্রশাসকের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টার দিকে শহরের শহীদ সামসুজ্জোহা পার্ক থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। পরে সংক্ষিপ্ত সমাবেশ শেষে জেলা প্রশাসক ড. আবদুল ছালাম এর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন জেলা জামায়াতে ইসলামী’র আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খানসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

এসময় জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, মুজিবনগর আমির মাওলানা খান জানে আলী, সেক্রেটারি খায়রুল ইসলাম, গাংনী আমির ডা. রবিউল ইসলামসহ নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

জামায়াতে ইসলামী’র ৫ দফা দাবিগুলো হলো—
১️আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন।
২️আগামী জাতীয় নির্বাচনে উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু করা।
৩️অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের জন্য সকল দলের জন্য লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিত করা।
৪️ফ্যাসিস্ট সরকারের জুলুম-নির্যাতন, গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা।
৫️স্বৈরাচারের দোসর জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, বিগত সরকার ফ্যাসিবাদী নীতি অনুসরণ করে সংবিধান, সাংবিধানিক ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে ধ্বংস করেছে। বিরোধীদলীয় নেতাকর্মীদের উপর অন্যায়ভাবে মামলা-হামলা, গুম, খুন ও নির্যাতন চালিয়ে গণতন্ত্রকে স্তব্ধ করেছে। বক্তারা আরও বলেন, “দিনের ভোট রাতে দিয়ে জাতির সাথে প্রহসন করেছে এই সরকার। জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানের সময় জাতীয় পার্টি ও ১৪ দল ছাত্র-জনতার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তাই এই দোসর দলগুলোর কার্যক্রম নিষিদ্ধ করতে হবে।”

