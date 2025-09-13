প্রতারণার মামলায় স্বস্তি শাহরুখ-দীপিকার

বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান ও অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন প্রতারণার মামলায় জড়িয়ে পড়েন। বেশ কিছু দিন আগে রাজস্থানের ভরতপুরের বাসিন্দা কীর্তি সিং তাদের বিরুদ্ধে প্রতারণার অভিযোগে এফআইআর দায়ের করেন। এক নামি গাড়ি প্রস্তুতকারক সংস্থার হয়ে এ দুই তারকা এমন একটি গাড়ির প্রচার করেন, যাতে প্রযুক্তিগত একাধিক ত্রুটি রয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়। আপাতত ওই মামলায় আদালতে স্বস্তি পেলেন দুই তারকা।
ভরতপুরের বাসিন্দা কীর্তি সিং হরিয়ানার সোনীপত থেকে ২৩ লাখ ৯৭ হাজার ৩৫৩ টাকা দিয়ে ওই গাড়ি কেনেন ২০২২ সালের জুন মাসে। মাত্র ৬-৭ মাস ব্যবহারের পরেই একাধিক যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিতে থাকে বলে দাবি অভিযোগকারীর।
দ্রুতগতিতে চালালে বিকট শব্দ, গাড়ি কাঁপার মতো সমস্যা হতে থাকে বলে অভিযোগে উল্লেখ করেন তিনি। সংস্থার কাছে গিয়ে সাহায্য চাইলে, গাড়ি তৈরির ত্রুটি বলে ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলেও অভিযোগ করেন। কীর্তি সিং এ বিষয়ে ভরতপুরের সিজেএম কোর্ট নং ২-এ অভিযোগ করেন।
আদালত মথুরা গেট থানাকে একাধিক ধারায় এফআইআর করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ওই অভিযোগে নাম জড়ায় শাহরুখ ও দীপিকারও। তদন্ত শুরু হয়। তবে আপাতত দুই তারকার বিরুদ্ধে মামলায় অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিয়েছেন আদালত।
উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সাল থেকে এ সংস্থার সঙ্গে যুক্ত আছেন বাদশাহ। এ সংস্থার অন্যতম জনপ্রিয় মুখ তিনি। ২০২৩ সালের ডিসেম্বরে এ সংস্থার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হন ‘পাঠান’ অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোন। গত বছর সংস্থার একটি বিজ্ঞাপনে দুই তারকাকে একসঙ্গে দেখা যায়। তার পরই তাদের বিরুদ্ধে এ মামলা। দুই তারকার আইনজীবী আদালতে যান। তারা জানান, কোনো ব্র্যান্ডের জিনিসের গুণগত মানের ওপর কোনো তারকার হাত থাকে না।
