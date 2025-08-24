ফ্যাসিবাদী বিজেপির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন থালাপতি বিজয়

দক্ষিণী সুপারস্টার থালাপতি বিজয় মাদুরাইয়ে নিজের রাজনৈতিক দল ‘তামিলাগা ভেত্রি কাজগম’-এর সম্মেলনে দাঁড়িয়ে ঝড় তুললেন।

তিনি সরাসরি ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন বিজেপিকে ‘ফ্যাসিবাদী’ আখ্যা দিয়ে ঘোষণা করলেন—এ লড়াই আর শুধু রাজনীতির লড়াই নয়, বরং আদর্শের যুদ্ধ।

বিজয়ের ভাষায়, বিজেপি একদিকে ধর্মকে ব্যবহার করছে বিভাজনের হাতিয়ার হিসেবে, অন্যদিকে গণতন্ত্রকে দুর্বল করে দিচ্ছে। তাই এই মুহূর্তে বিজেপি তার কাছে সবচেয়ে বড় আদর্শগত শত্রু।

সংবাদসংস্থা পিটিআই, এএনআই, এনটিভি থেকে শুরু করে হিন্দুস্তান টাইমস ও ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস—সবাই প্রথম সারিতে বিজয়ের এই বক্তব্যকে তুলে ধরেছে।

তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ রয়েছে, বিজেপির পাশাপাশি বিজয় ডিএমকে-কে রাজনৈতিক শত্রু হিসেবেও আখ্যা দিয়েছেন। তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন, ডিএমকের সঙ্গে তার লড়াই রাজনীতির ময়দানে সীমাবদ্ধ, কিন্তু বিজেপির সঙ্গে সংঘাত একেবারে আদর্শিক স্তরে।

তার দলের নীতি—সমাজে সমতা, মুক্তচিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সামাজিক ন্যায়বিচার—যা বিজেপির ধ্যানধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত।

২০২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই বিজয়ের দল তামিলনাড়ুর রাজনীতিতে দ্রুত পা জমিয়েছে। কোটি কোটি তরুণের সমর্থন তার সঙ্গে। মাদুরাইয়ের সভায় তিনি যে স্পষ্ট ও কঠোর ভাষায় কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করলেন, তা মুহূর্তেই সাড়া ফেলে দিয়েছে রাজনীতির মাঠে।

সভায় উপস্থিত ভক্ত-সমর্থকদের করতালি আর উল্লাসে বক্তৃতার প্রতিটি বাক্য যেন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে।

হিন্দুস্তান টাইমস লিখেছে, বিজয়ের এই মন্তব্য জাতীয় রাজনীতিতে আলোড়ন তুলতে বাধ্য।

ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস বলেছে, একজন তারকা-রাজনীতিকের মুখে ‘ফ্যাসিবাদী বিজেপি’র মতো শব্দ শুধু শিরোনামই নয়, বিতর্ককেও উস্কে দেবে। যদিও বিজেপি বা অন্য প্রধান দলগুলোর পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া আসেনি, কিন্তু রাজনৈতিক মহল নিশ্চিত—এই বক্তব্য দক্ষিণ ভারতের গণ্ডি ছাড়িয়ে সমগ্র দেশে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠবে।

মাদুরাইয়ের মঞ্চে দাঁড়িয়ে বিজয় ঘোষণা করেছেন—“আমরা নীরব দর্শক হয়ে থাকতে পারি না। ফ্যাসিবাদী বিজেপির বিরুদ্ধে এখনই রুখে দাঁড়াতে হবে।”

তার এই দৃঢ় ঘোষণা শুধু একটি বক্তৃতা নয়, বরং আসন্ন সময়ের ভারতীয় রাজনীতিতে এক নতুন লড়াইয়ের সূচনা।

