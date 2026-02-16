বিএনপির নিরস্কুশ হাওয়াই বাস্তহারা দলের শুভেচ্ছা

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী বাস্তহারা দল’র সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা শাহজাহান খান এবং সাধারণ সম্পাদক শরীফ মোঃ ফেরদৌস আলম তুহিন শুক্রবার

(১৩ ফেব্রুয়ারি) ২০২৬,এক যৌথ শুভেচ্ছাবার্তায় বলেন,
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী বাস্তহারা দলের পক্ষ থেকে আমরা
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-এর নিরঙ্কুশ জয়ের জন্য আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় জনগণের প্রত্যক্ষ সমর্থন লাভ করা একটি বড় অর্জন, যা দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে নতুন দায়িত্ব ও প্রত্যাশার দ্বার উন্মোচন করেছে এবং গণতন্ত্র ফিরে এসেছে। একাত্তরের বিজয়কে ধরে রাখার জন্য ও পাকিস্তানের বিপক্ষে বাংলার জনগণ সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বাংলার জনগণের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। আমরা দেশবাসীকে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।
আমরা বিশ্বাস করি, জনগণের এই রায় দেশের গণতন্ত্রকে আরও সুদৃঢ় করবে এবং ন্যায়বিচার, সুশাসন ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে নতুন গতি সঞ্চার করবে। দেশের সার্বিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি, সংস্কৃতিক মুক্তি, বাকস্বাধীনতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও জাতীয় ঐক্য জোরদারে নবনির্বাচিত নেতৃত্ব কার্যকর ভূমিকা রাখবে- এটাই আমাদের প্রত্যাশা।
বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী বাস্তহারা দল গঠনমূলক সমালোচনা ও ইতিবাচক সহযোগিতার মাধ্যমে দেশের কল্যাণে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতীয় স্বার্থে আমরা সবসময় দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবো এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট থাকবো।
আমরা আবারও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)-কে অভিনন্দন জানাই এবং দেশের শান্তি, স্থিতিশীলতা ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

