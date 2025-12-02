বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় জীবননগরে ছাত্রদল ও শ্রমিকদের দোয়া অনুষ্ঠান

বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় জীবননগরে ছাত্রদল ও শ্রমিকদের দোয়া অনুষ্ঠান
জীবননগর ব্যুরোঃ বিএনপি চেয়ারপার্সন ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও সুস্থতা কামনায় জীবননগরে ছাত্রদল ও শ্রমিকদের আয়োজনে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল সোমবার বিকেলে জীবননগর ডিগ্রি কলেজে ও জীবননগর মুক্তমঞ্চে পৃথকভাবে এই দোয়ার আয়োজন করা হয়।
জীবননগর ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের আয়োজনে এই দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর উপজেলা ছত্রদলের আহ্বায়ক জিল্লুর রহমান, সদস্যসচিব মোকছেদুর রহমান রিমন, যুগ্ম আহ্বায়ক গেলাম রব্বানী, চুয়াডাঙ্গা জেলা ছাত্রদলের সদস্য তৌফিকুজ্জামান শ্রাবণ, জীবননগর ডিগ্রি কলেজ ছাত্রদলের সভাপতি সাবির হোসেন রিংকু, সাধারণ সম্পাদক মো. ইমরান হোসেন ফরহাদ, সহ-সভাপতি সাইদুর জামান অমিত, মোজাম্মেল হক শুভ, মো. হাসিবুল মিয়া, মো. সিহাব হোসেন মন্ডল, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আল মোহাম্মদ সামি, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সিফাত হোসেন, মো. ইয়াছিন ইসলাম, মো. জাহিদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক শোয়েব আল ফাহাদ, দপ্তর সম্পাদক ওমর ফারুক, প্রচার সম্পাদক হয়েছেন সৌরভ হোসেন পবন প্রমুখ।
এদিকে শ্রমিক দলের দোয়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জীবননগর পৌর বিএনপির সভাপতি শাহজাহান কবীর, সাধারণ সম্পাদক শামসুজ্জামান ডাবলু, চুয়াডাঙ্গা জেলা শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম তরফদার সাবু, জেলা শ্রমিক নেতা আয়ুব আলী ও খন্দকার আব্দুল মুন্নাফ, জীবননগর পৌর শ্রমিক দলের আহবায়ক মো. রকিবুল ইসলাম রকিব, সদস্যসচিব মো. আবু সাঈদ মন্ডল, সদস্য সামউল হক, রকিবুল হোসেন, লিটন, জালাল উদ্দিন, জাহাঙ্গীর হোসেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন উপজেলা শ্রমিক দলের সদস্যসচিব মো. রবগুল ইসলাম, সদস্য সুমন মিয়া, আব্দুল হাকিম ও সোহানুর রহমান প্রমুখ।
