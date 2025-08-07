স্টাফ রিপোর্টার:বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের (বিএনপি) পূর্বঘোষিত বিজয় র্যালিতে যোগ দিতে ছোট-বড় মিছিল নিয়ে জড়ো হচ্ছেন দলটির নেতাকর্মীরা।
বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুর থেকে রাজধানীর নয়াপল্টনে দলটির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ঢাকা মহানগরের বিভিন্ন থানা, ওয়ার্ড এবং অন্যন্য শাখা থেকে মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা জড়ো হতে শুরু করেছেন।
বিএনপি ছাড়াও যুবদল, স্বেচ্ছাসেবক দল, ছাত্রদলসহ বিভিন্ন অঙ্গ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও মিছিল নিয়ে কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছেন।
এ সময় তাদের ‘তারেক রহমান বীরের বেশে-আসবে ফিরে বাংলাদেশে’, ‘সবার আগে-বাংলাদেশ’, ‘মা মাটি ডাকছে-তারেক রহমান আসছে’, ‘সাইদ ওয়াসিম মুগ্ধ-শেষ হয়নি যুদ্ধ’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে দেখা যায়।
এর আগে ৫ আগস্ট সারা দেশের উপজেলা/থানা পর্যায়ে এবং ৬ আগস্ট ঢাকাসহ মহানগর পর্যায়ে বিজয় র্যালি কর্মসূচি ঘোষণা করে বিএনপি।
