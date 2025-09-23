বিয়ে করাই শামির জীবনের সবচেয়ে ‘বড় ভুল’

ব্যক্তিজীবন নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন ভারতের তারকা পেসার মোহাম্মদ শামি। টেলিভিশন অনুষ্ঠান ‘আপ কি আদালত-এ এসে অকপটে জানালেন, জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল তার বিয়ে করা।
শামি বলছিলেন, ‘জীবন আমাদের অনেক কিছু শেখায়। আমার জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল হলো বিয়ে করাটা। এটা স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই। তবে কাউকে দোষ দিতে চাই না। আমার ভাগ্যটাই খারাপ!’
এই ব্যর্থ সম্পর্ক তাকে মানসিকভাবে এতটাই ভেঙে দিয়েছিল যে, একসময় নিজের জীবন শেষ করে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন। শামি বলেন, ‘নিজেকে শেষ করে দেওয়ার ভাবনাও এসেছিল। ভাগ্যিস তেমন কিছু ঘটেনি! নাহলে তো বিশ্বকাপ খেলতে পারতাম না। ক্রিকেটের প্রতি ভালোবাসাই আমাকে সেই ভুল পথে যেতে দেয়নি। তাই সবকিছু ভুলে আমি ক্রিকেটেই মনোযোগ দিয়েছি।’
তিনি আরও যোগ করেন, ‘যখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে ক্রিকেট খেলছিলাম, তখন ব্যক্তিজীবনের টানাপোড়েন আমাকে অন্য দিকে টেনে নিচ্ছিল। বাড়ির পরিস্থিতি সামলে দেশের হয়ে খেলা ছিল ভীষণ কঠিন। এমন পরিস্থিতি মানসিক চাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে-কেউই অশান্তি চায় না। দেশের হয়ে খেলতে নেমে এসবের কোনও গুরুত্ব নেই। আমার ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন ছিল, আর তখন আমাকে ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হয়েছে।’
২০১৪ সালে হাসিন জাহানের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন শামি। তবে ২০১৮ সালে বিচ্ছেদের পথে হাঁটে সম্পর্কটি। এখনও আদালতে মামলা বিচারাধীন। উভয় পক্ষই একে অপরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ এনেছে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.