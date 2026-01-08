বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় বাস্তুহারা দলের উদ্যোগে দোয়া ও মাহফিল অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার:তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার মহাপ্রয়াণ উপলক্ষে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী বাস্তুহারা দল এই দোয়া মাহফিল এর আয়োজন করেন । আজ বৃহস্পতিবার ৪ টার দিকে মিরপুর পাইকপাড়া মনিরউদ্দিন মার্কেট এর তৃতীয় তালায় এই দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আপোষহীন দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দেশবাসীর নিকট দোয়া প্রার্থনা করেন বাস্তহারা দলের নেতৃবৃন্দরা।
তিন তিন বারের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর বেগম খালেদা জিয়ার মৃত্যু তে সারাদেশ সহ সকল জেলা – উপজেলা মহানগর উওর, ও দক্ষিন এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃবৃন্দ সহ দোয়া মাহফিলে উপস্থিত হয়। দোয়া ও মাহফিলে সকল নেতৃবৃন্দদের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক জানান আমাদের পথচলায় অনুপ্রেরণা ও হাতিয়ার ছিল যা আজ সেই সাহসী আপোষহীন দেশনেত্রী মরহুমা বেগম খালেদা জিয়া আর আমাদের মাঝে নেই। আমরা আমাদের স্থান থেকে তার জন্য দোয়া প্রার্থনা জানান। সকল নেতৃবৃন্দ সহ দেশের জনগণের নিকট তার প্রতি দোয়া প্রার্থনা জানিয়েছেন। দেশের জনগণ ও নেতাকর্মীদের প্রতি আহবান জানান আগামী এয়োদশ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী বিএনপির চেয়ারম্যান জনাব তারেক রহমানকে দেশ ও রাষ্ট্রের দায়িত্বে প্রবর্তন করতে সকলকে সম্মিলিত হয়ে কাজ করার আহ্বান জানান সাধারণ সম্পাদক শরীফ ফেরদৌস হাসান তুহিন।

দোয়া ও মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী বাস্তুহারা দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি, বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ গাজী মোঃ শাজাহান।
উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শরীফ মোঃ ফেরদৌস আলম তুহিন উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক রুনু আক্তার,
উপস্থিত ছিলেন কার্যকারী সভাপতি কফিলউদ্দিন সরকার, ও সিনিয়র সহ-সভাপতি মশিউর রহমান আকন, এবং সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক, মাহবুবুর রহমান বাবুল,
উপস্থিত ছিলেন বাস্তহারা পুনর্বাসন সম্পাদক, শফিকুল ইসলাম, এবং দপ্তর সম্পাদক ডিএমএ মজিদ,
প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক, আলমগীর হোসেন,
ত্রান বিষয়ক সম্পাদক, আমেনা বেগম,
আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক মোল্লা শহিদুল ইসলাম,
গণসংযোগ বিষয়ক সম্পাদক, মো: শফিউল আজম প্রমুখ।

