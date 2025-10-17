ভোট দিয়ে বেহেস্ত যাওয়া যাবেনা: জীবননগরে বিএনপির জনসভা মাহমুদ হাসান খান বাবু

বিশেষ প্রতিনিধি:চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপি ও বিজিএমইএ’র সভাপতি, জনপ্রিয় নেতা মাহমুদ হাসান খান বাবু বলেছেন,ভোট দিয়ে কেউ বেহেশতে যাবে না। জনগণকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে, যেন তাদেরকে ভোট দিলে জান্নাত মিলবে, এটা প্রতারণা।
জীবননগর পৌর বিএনপি ও সকল অঙ্গ সংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত এক গণজোয়ারমুখর জনসভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।
সভাস্থল জীবননগর মুক্তমঞ্চেতে পৌর এলাকার বিভিন্ন ওয়ার্ড থেকে নেতাকর্মীদের ঢল নামে। পুরো এলাকা মুখরিত হয়ে ওঠে তারেক রহমানের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসবে,এই শ্লোগানে।
মাহমুদ হাসান খান বাবু আরও বলেন,
বর্তমান সরকার পাচমিশালি জোটে পরিণত হয়েছে। এর কারণেই দেশে নেমে এসেছে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও অস্থিরতা। দেশনায়ক তারেক রহমান দেশে ফিরলেই এই দেশে সত্যিকারের পরিবর্তন ঘটবে।
তিনি দলিও নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে সতর্ক করে বলেন,দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করলে বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করলে কেউ রেহাই পাবে না। শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, প্রস্তুত থাকুন পরিবর্তনের আন্দোলনে অংশ নিতে।
মঞ্চে মাহমুদ হাসান খান বাবুর উপস্থিতিতে জনসভার উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে নেতাকর্মীরা। পুরো জীবননগরজুড়ে যেন একটাই ধ্বনি
দেশনায়ক তারেক রহমানের নেতৃত্বে পরিবর্তন আসবেই।
