মানুষ জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হাতপাখায় ভোট দেবে — মাওলানা জহুরুল ইসলাম

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

স্টাফ রিপোর্টার: আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের হাতপাখা প্রতীকের এমপি প্রার্থী ও ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সহ-সভাপতি মাওলানা জহুরুল ইসলাম আজীজী মঙ্গলবার মোমিনপুর ইউনিয়নে নির্বাচনী গণসংযোগ করেন।

নীলমণিগঞ্জ বাজারে অনুষ্ঠিত এই গণসংযোগে তিনি সাধারণ জনগণের সাথে কুশল বিনিময় করেন, তাদের সমস্যা-অভিযোগ শোনেন এবং নির্বাচিত হলে সেই সমস্যাগুলোর সমাধানের আশ্বাস দেন। পাশাপাশি তিনি দোয়া চান এবং সবার কাছে হাতপাখা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

গণসংযোগে বক্তব্য রাখেন মাওলানা জহুরুল ইসলাম আজীজী বলেন—

> “আমি প্রতিটি মানুষের কাছে গিয়ে ইসলামের পক্ষে ও হাতপাখার পক্ষে দাওয়াত দিচ্ছি। মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করছি। জনগণ বলছে, বিগত ৫৪ বছর যাদেরকে দেশ পরিচালনার সুযোগ দেওয়া হয়েছে তারা জনগণকে বঞ্চিত করেছে, দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশে পাচার করেছে। তাই জনগণের জান-মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে ইসলামের বিকল্প কিছু নেই। মানুষ এখন ইসলামের পক্ষে, হাতপাখার পক্ষে।”

এ সময় উপস্থিত ছিলেন ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সদস্য মুফতী আব্দুস সালাম, চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা শাখার সেক্রেটারি আশিকুল আলম সজীব, প্রচার সম্পাদক লিটন মিয়া, মোমিনপুর ইউনিয়ন শাখার সেক্রেটারি ইকরামুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক বরকত আলী, এবং জয়েন্ট সেক্রেটারী মাওলানা আব্দুল্লাহ।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
সর্বশেষ

আলমডাঙ্গায় মাদকবিরোধী অভিযানে ৩৪০ পিস ইয়াবাসহ দুই যুবক গ্রেফতার

সর্বশেষ

চুয়াডাঙ্গায় ফসলি জমি থেকে সাড়ে ছয় কেজি ওজনের গাঁজা গাছ উদ্ধার

সর্বশেষ

চুয়াডাঙ্গা ডায়াবেটিক সমিতি কার্যালয়ে রহস্যজনক চুরি: খোয়া গেল লাখ টাকার ইনসুলিন,…

সর্বশেষ

আলমডাঙ্গায় সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে এবং পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নে মতবিনিময় সভা

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More