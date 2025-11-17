মিরপুর ভেড়ামারার জনগণ এই মানববন্ধনের মাধ্যমে ঘোষিত বিএনপির প্রার্থীকে ইতিমধ্যেই প্রত্যাখ্যান করেছে

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:ঘোষিত প্রার্থিতা বাতিল করে সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের নাম ঘোষনা না করলে পরবর্তীতে আমরা আরো কর্মসূচি গ্রহণ করবো।

মানববন্ধনে উপস্থিত মহিলারা অভিযোগ করে বলেন, তৃণমূলের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট-ধানের শীষকে বিজয়ী করতে হলে শহীদুল ইসলামের কোনো বিকল্প নেই। তিনি এমপি থাকাকালে দুই উপজেলার ব্যাপক উন্নয়ন করেছেন। তিনি এরাকার প্রায় মানুষকেই চিনেন। আমরাও তাকে চিনি। তিনি দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন সংগ্রাম মাঠে ছিলেন। আমরা তার মত নেতাকে এমপি হিসাবে দেখতে চাই। আর যাকে সম্ভাব্য প্রার্থী হিসাবে নাম প্রকাম করা হয়েছে এলাকায় তার সাংগঠনিক উপস্থিতি নেই, তিনি দীর্ঘদিন ঢাকায় অবস্থান করেন এবং মিরপুর-ভেড়ামারার রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তাকে আমরা কখনো দেখতে পাই না। বিগত ১৬ বছরের আন্দোলন-সংগ্রামেও তাঁর ভূমিকা ছিল না বলে দাবি করেন তাঁরা। বক্তারা আরও বলেন, এই মনোনয়ন বহাল থাকলে আসনটি জামায়াতের দখলে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।
পৌর বিএনপির সদস্য আব্দুর রশিদ বলেন, কুষ্টিয়া-২ আসনে বিএনপির দলীয় প্রার্থী ঘোষণায় দলের নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের চরম হতাশা তৈরি হয়েছে। দলীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষের একটাই দাবি, ঘোষিত প্রার্থী পরিবর্তন করে সাবেক তিনবারের সংসদ সদস্য অধ্যাপক শহীদুল ইসলামকে মনোনয়ন দেয়া হোক। অন্যথায় এই আসনে বিএনপিকে বিজয়ী করা কঠিন হয়ে পড়বে। এ সময় উপজেলা হাজার হাজার মহিলা উপস্থিত ছিলেন।

