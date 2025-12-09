মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুনীতি বিরোধী দিবস পালিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মুজিবনগর প্রতিনিধিঃ আন্তর্জাতিক দুনীতি বিরোধী দিবস উপলক্ষে মুজিবনগরে পতাকা উত্তলন, মানববন্ধন, আলোচনা সভা ও পুরস্কার বিতারন অনুষ্ঠান করেছে মুজিবনগর উপজেলা দুনীতি প্রতিরোধ কমিটি।
আজ মঙ্গলবার সকাল 9.30টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা‘র নেতৃত্বে উপজেলা পরিষদের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। পরে উপজেলা অডিটরিয়াম হলরুমে উপজেলা দুনীতি প্রতিরোধ কমিটির সহ-সভাপতি মুন্সী ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে আলোচনাসভা ও পুরস্কার বিতারনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা। বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মামুন উদ্দীন আল আজাদ, সমাজ সেবা অফিসার মাহমুদুল হাসান, উপজেলা দুনীতি প্রতিরোধ কমিটির সাধারন সম্পাদক বাখের অলীসহ বিভিন্ন অফিসের কর্মকর্তা বৃন্দ। শুরুতে উপজেলা পরিষদের সামনে জাতীয় ও দুনীতি প্রতিরোধ পতাকা উত্তলন করা হয়।

