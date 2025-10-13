মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৫ পালিত

মুজিবনগর প্রতিনিধি: মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থানা বিভাগের উদ্যোগে র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৫ পালিত হয়েছে।
এ উপলক্ষে আজ সোমবার সকালে গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সামনে থেকে একটি র্যালি বের হয়। র্যালিটি উপজেলার প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়।
পরে অত্রবিদ্যালয়ের মিলনায়তনে প্রধান শিক্ষক জহিরুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ও বক্তব্য রাখেন উপজেলা প্রকল্প ব্যাস্তবায়ন অফিসার, মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফিন্স এর ভারপ্রাপ্ত অফিসার সেলিম রেজা, মুজিবনগর প্রেস কাবে সভাপতি আলহাজ মুন্সী ওমর ফারুক প্রমুখ। শেষে মুজিবনগর ফায়ার সার্ভিস সিভিল ডিফিন্স এর একটি মহড়া অনুষ্ঠিত হয় অত্র বিদ্যালয় মাঠে।
মুজিবনগর প্রতিনিধি: মুজিবনগর উপজেলা প্রশাসন ও দুর্যোগ ব্যবস্থানা বিভাগের উদ্যোগে র্যালি ও আলোচনা সভার মধ্য দিয়ে মুজিবনগরে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২৫ পালিত হয়েছে।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.