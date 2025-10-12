মেহেরপুরের মুজিবনগরে মেম্বারের ঘুষিতে আরেক মেম্বর জখম!

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেম্বর ওমর ফারুকের ঘুষিতে আরেক মেম্বর আব্দুর রকিবের নাক ফেটে গেছে। রক্তাত্ব অবস্থায় তাকে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি আজ রোববার দুপুরে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদে। তবে ঘুষি দিয়েই পালিয়ে গেছেন অভিযুক্ত মেম্বর ওমর ফারুক।
জানা গেছে, বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানও ইউপি সদস্যরা (ওয়ার্ড মেম্বর) পরিষদের বরাদ্দকৃত টিআর, কাবিখা বন্টন নিয়ে আলোচনা করছিলেন। এসময় ৭নং ওয়ার্ড মেম্বর ওমর ফারুকের সাথে ৬নং ওয়ার্ড মেম্বর আব্দুর রকিবের তকবির্ত শুরু হয়। এক পর্যায়ে সবার সামনে আব্দুর রকিবের নামের উপরে ঘুষি দিয়ে ওমর ফারুক। এতে আব্দুর রকিব মেম্বরের নাক ফেটে রক্ত বের হতে তাকে। দ্রুত তাকে নেওয়া হয় মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমেপ্লক্সে। সেখানে তাকে ভর্তি করা হয়েছে। খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে।
বিরোধের বিষয়ে বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন জানান, সবার সামনেই ঘটনাটি ঘটেছে যা খুবেই দুঃখজনক। বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করা হয়েছে।
মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেম্বর ওমর ফারুকের ঘুষিতে আরেক মেম্বর আব্দুর রকিবের নাক ফেটে গেছে। রক্তাত্ব অবস্থায় তাকে মুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি আজ রোববার দুপুরে মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার বাগোয়ান ইউনিয়ন পরিষদে। তবে ঘুষি দিয়েই পালিয়ে গেছেন অভিযুক্ত মেম্বর ওমর ফারুক।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.