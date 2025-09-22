মেহেরপুরে নতুন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে যোগ দিলেন এনামুল হক

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আমঝুপি প্রতিনিধি:মেহেরপুর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ওয়ালিউল্লাহকে বদলি করে নতুন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে এনামুল হক যোগদান করেছেন। রবিবার সকালে তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করলে জেলা নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এ সময় সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা বাবু হকসহ জেলা ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা উপস্থিত ছিলেন।

নতুন জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা এনামুল হক এর আগে পঞ্চগড় জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। অপরদিকে, ওয়ালিউল্লাহকে ঠাকুরগাঁও জেলায় বদলি করা হয়েছে।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
সর্বশেষ

মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত এমপি প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ

সর্বশেষ

মেহেরপুর জেলা প্রাইভেট হাসপাতাল ও ক্লিনিক মালিক অ্যাসোসিয়েশনের সভা অনুষ্ঠিত

সর্বশেষ

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মাসিক কর্ণধর কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

সর্বশেষ

মেহেরপুরে পরিবার পরিকল্পনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More