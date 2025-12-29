মেহেরপুরে নির্বাচনী আচরণবিধি নিশ্চিতকরণে মোবাইল কোর্ট ও গণভোটের প্রচার

মেহেরপুর প্রতিনিধি:বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অনুযায়ী মেহেরপুর জেলায় নির্বাচনী আচরণবিধি প্রতিপালন নিশ্চিত করতে একযোগে তিন উপজেলায় মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। একইসঙ্গে ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন ও আসন্ন গণভোট বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করা হয়।
রোববার (আজ) জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলায় পৃথক পৃথক স্থানে এই অভিযান পরিচালিত হয়। জেলা প্রশাসনের এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মো: হাবিবুর রহমান ও মিজ জয়া ধর মুমু’র নেতৃত্বে মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ও মোনাখালী ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়। এ সময় নির্বাচনী আচরণবিধি মেনে চলার বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের সতর্ক করা হয় এবং গণভোটের গুরুত্ব তুলে ধরে প্রচার কার্যক্রম চালানো হয়।
অন্যদিকে, গাংনী উপজেলায় উপজেলা প্রশাসনের সহকারী কমিশনার (ভূমি) জনাব মো: নাবিদ হোসেন-এর নেতৃত্বে হেমায়েতপুর বাজার, মানিকদিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ষোলটাকা ও গাংনী উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে ভোট কেন্দ্রসমূহ পরিদর্শন করা হয় এবং ভোটারদের গণভোট সম্পর্কে অবহিত করা হয়।
মেহেরপুর সদর উপজেলায় সহকারী কমিশনার (ভূমি) সুরাইয়া জাহান ঝুরকা’র নেতৃত্বে শহরের বিভিন্ন চায়ের দোকান ও জনসমাগমস্থল থেকে আচরণবিধি লঙ্ঘনকারী ছবি, ফেস্টুন ও ব্যানার অপসারণ মোবাইল কোর্ট অভিযান পরিচালিত হয়।
প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, অনেক মানুষ এখনো গণভোট সম্পর্কে পর্যাপ্তভাবে জানেন না। সে কারণে মাঠ পর্যায়ে প্রচার ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে।
প্রশাসন সূত্রে আরও জানানো হয়, নির্বাচনী পরিবেশ সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ রাখতে সামনে আরও কঠোর অবস্থানে যাবে প্রশাসন। আচরণবিধি লঙ্ঘনের কোনো অভিযোগ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলেও জানানো হয়।
