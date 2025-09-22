মেহেরপুরে পরিবার পরিকল্পনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

আমঝুপি প্রতিনিধি:মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা পরিবার পরিকল্পনা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় জেলা প্রশাসক ড. মোঃ আবদুল ছালাম সভাপতিত্ব করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সামিউল হক, সিভিল সার্জন ডা. এ কে এম আবু সাঈদ, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেন, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস. এম. রফিকুল হাসান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ডা. সাহারিয়া শায়লা জাহান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ সামসুল আলম, সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম ও ডা. রফিকুল ইসলাম।

এছাড়াও সভায় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, টিটিসি’র অধ্যক্ষ ড. মোঃ শামীম হোসেন, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা কমান্ড্যান্ট কামরুজ্জামান, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক হামিদুর রহমান, কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাধন সরকার, সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এইচ. টি. হামিম, শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আয়োব হোসেন, উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা শুরুজুজামান, নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহামুদ ও পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দীন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মেহেরপুর জেলার পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রমসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

