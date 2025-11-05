মেহেরপুরে বাংলাদেশ কেমিস্টস এন্ড ড্রাগিস্টস সমিতির বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে

মুজিবনগর প্রতিনিধিঃবুধবার দুপুরে তালসারি ইকো পার্কের মনোরম পরিবেশে এ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেমিস্টস এন্ড ড্রাগিস্টস সমিতির কেন্দ্রীয় সভাপতি ও পরিচালক রফিকুল আলম টুকু। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ জেলা বিসিডিএসের সভাপতি মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান, সাতক্ষীরা জেলা বিসিডিএসের সভাপতি দীন আলী, চুয়াডাঙ্গা জেলা বিসিডিএসের সভাপতি মাসুদুর রহমান ও মেহেরপুর জেলা বিসিডিএসের সভাপতি নাজমুল হুদা।
এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা বিসিডিএসের সহ-সভাপতি কাজী খয়রুদ্দীন, সহ-সভাপতি রাকিবুল হাসান রনি সহ সদর, মুজিবনগর ও গাংনী উপজেলার বিসিডিএসের সদস্যরা। অনুষ্ঠানে স্থানীয় ব্যবসায়ী, বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানির প্রতিনিধি এবং আমন্ত্রিত অতিথিরাও অংশগ্রহণ করেন।
সম্মেলনে বক্তারা ওষুধ ব্যবসায়ীদের সমস্যা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করেন এবং নৈতিক ও আইনগতভাবে ওষুধ বিক্রির গুরুত্ব তুলে ধরেন। পাশাপাশি স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে কেমিস্ট ও ড্রাগিস্টদের ভূমিকা আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানানো হয়।
অনুষ্ঠান শেষে সাংস্কৃতিক পরিবেশনা ও সৌহার্দ্য বিনিময়ের মাধ্যমে বার্ষিক সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হয়।
