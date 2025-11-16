মেহেরপুরে শীতার্থদের পাশে এনসিপি, অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেহেরপুরে শীতার্ত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। শীতের কনকনে ঠান্ডায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে এনসিপির পক্ষ থেকে এ মানবিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের নেতৃবৃন্দ।

জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির মেহেরপুর জেলার যুগ্ম-সমন্বয়কারী আরিফ খানের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতার্তদের হাতে কম্বল তুলে দেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মুখ্য সমন্বয়ক ও মেহেরপুর জেলা প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক সাজেদুর রহমান ও মুজাহিদুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, তামিম ইসলাম, হাসনাত জামান সৈকত, তৌহিদ রবিন, আমির হামজা সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।

নেতৃবৃন্দ জানান, মানুষের পাশে থাকা এনসিপির অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তারা বলেন, “শীতে যতদিন কষ্ট থাকবে, ততদিন আমাদের এই সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।”

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
সর্বশেষ

আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়ায় বিশ্ব ডায়াবেটিস দিবসে ফ্রি ডায়াবেটিক কেয়ার অনুষ্ঠিত

সর্বশেষ

মেহেরপুর আমঝুপিতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের এৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

সর্বশেষ

কুষ্টিয়া-২ আসনের বিএনপির প্রার্থী সাথে সাংবাদিকদের মতবিনিময়।

সর্বশেষ

মেহেরপুরে প্রেমিকের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে কলেজ ছাত্রীকে গণধর্ষণ, দুই যুবক আটক

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More