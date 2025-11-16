মেহেরপুরে শীতার্থদের পাশে এনসিপি, অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেহেরপুরে শীতার্ত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষের মাঝে কম্বল বিতরণ করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)। শীতের কনকনে ঠান্ডায় অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াতে এনসিপির পক্ষ থেকে এ মানবিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন দলের নেতৃবৃন্দ।
জাতীয় নাগরিক পার্টি-এনসিপির মেহেরপুর জেলার যুগ্ম-সমন্বয়কারী আরিফ খানের সভাপতিত্বে আয়োজিত এ কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শীতার্তদের হাতে কম্বল তুলে দেন এনসিপির কেন্দ্রীয় যুগ্ম-মুখ্য সমন্বয়ক ও মেহেরপুর জেলা প্রধান সমন্বয়কারী অ্যাডভোকেট সাকিল আহমাদ।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় যুব শক্তির কেন্দ্রীয় সংগঠক সাজেদুর রহমান ও মুজাহিদুল ইসলাম। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এনসিপির যুগ্ম সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, তামিম ইসলাম, হাসনাত জামান সৈকত, তৌহিদ রবিন, আমির হামজা সহ অন্যান্য নেতা-কর্মীরা।
নেতৃবৃন্দ জানান, মানুষের পাশে থাকা এনসিপির অঙ্গীকারের অংশ হিসেবে এই কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। তারা বলেন, “শীতে যতদিন কষ্ট থাকবে, ততদিন আমাদের এই সহায়তা কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।”
