মেহেরপুর আমঝুপিতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের এৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

আমঝুপি প্রতিনিধি:সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে সামাজিক প্লাটফর্ম কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে, শনিবার সকাল দশটার দিকে মউকএর হলরুমে ওয়াচ গ্রুপের এৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র মউক এ সভার আয়োজন করে। আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো সিরাজুল ইসলাম এর সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য রাখেন মউকএর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসার মো আসাফুদ্দৌলা। সভায় আরো বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর পৌরসভার সাবেক কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, আমদহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এ র সভাপতি মাওলানা মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন,, মেহেরপুর এর বর্তমান শিক্ষার তথ্য তুলে ধরেন সমাজ সেবক আব্দুর রকিব, আকতার হোসেন ও কিতাব আলী মাষ্টার। সভায় বিগত এৈমাসিক প্রতিবেদন পাঠ করেন মউকএর প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা। সভায় আগামীতে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জনঅংশ গ্রহণে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। অনুষ্ঠান টি পরিচালনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহাম্মদ।

