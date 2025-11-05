মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলা মোনাখানী ইউনিয়নে জামায়াতের গণসংযোগ ও পথসভা

মুজিবনগর প্রতিনিধি:মুজিবনগর উপজেলা মোনাখানী ইউনিয়নে রশিকপুর গ্রামে জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগ ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
মঙ্গলবার (০৪ নভেম্বর২০২৫) সন্ধ্যার সময় মেহেরপুর মুজিবনগর উপজেলা মোনাখানী ইউনিয়নে রশিকপুর গ্রামে জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগ ও পথসভা আয়োজন করা হয়েছে।
গণসংযোগে ও পথসভা অনুষ্ঠানে মোনাখানী ইউনিয়ন আমির মাওলানা মোখলেসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের ইসলামী সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন,জেলা বায়তুল মাল সেক্রেটারি জারজিস হোসাইন, জেলা শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল,মুজিবনগর উপজেলা আমির খান জাহান আলী সেক্রেটারি খাইরুল বাশার,মুজিবনগর উপজেলা নায়েবে আমির মাওলানা ফিরাতুল ইসলাম নাঈম,মুজিবনগর উপজেলা সহকারী সেক্রেটারি মুস্তাফিজুর রহমান সহ জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।
