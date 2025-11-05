মেহেরপুর জেলা জামায়াতের উদ্যোগে শিবপুর গ্রামে অসহায় পরিবারের মাঝে টিউবয়েল স্থাপন 

মুজিবনগর প্রতিনিধি,গতকাল ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ইউনিয়ন শাখার উদ্যোগে শিবপুর গ্রামের গরীব,দুস্থ্য পরিবারের মাঝে টিউবওয়েল স্থাপন করেছে।
মোনাখালী ইউনিয়নের শিবপুর গ্রামের এসতেহার আলীর ছেলে আব্দুস সালামের বাসা বাড়িতে কোন খাবার পানির ব্যবস্থা না থাকায় চরম অসহায়ত্বের মাঝে দিনাতিপাত করছিলো। আজ মেহেরপুর জেলা জামায়াতের সহযোগীতায় মোনাখালী ইউনিয়ন জামায়াতের উদ্যোগে ঐ পরিবারে একটি টিউবওয়েল স্থাপন করে দেওয়া হয়।
টিউবওয়েল স্থাপন করে হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের আমীর ও জামায়াত মনোনীত মেহেরপুর-১আসনের এমপি প্রার্থী মাও. তাজউদ্দীন খান। শিবপুর ৫ নং ওয়ার্ডের রুকন জনাব ইউসুফ আলীর ব্যাবস্থাপনায় বিশেষ মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুজিবনগর উপজেলা জামায়াতের আমীর মাও. খানজাহান আলী,জেলা জামায়াতের বাইতুলমাল সেক্রেটারি জনাব জারজিস হুসাইন,উপজেলা জামায়াতের সেক্রেটারি জনাব খাইরুল বাসার,উপজেলা শ্রমিক কল্যান সভাপতি জনাব ফজলুল হক গাজী।
