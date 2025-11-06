মেহেরপুর সদর উপজেলায় গ্রাম আদালত কার্যক্রমে ডিএমআইই পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর প্রতিনিধি:মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের বিকেন্দ্রীকৃত পরিবীক্ষণ, পরিদর্শন ও মূল্যায়ন (ডিএমআইই) পদ্ধতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকাল ৯টায় উপজেলা কনফারেন্স রুমে এ প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়।
প্রশিক্ষণটি পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) সুমাইয়া জাহান ঝুরকা। প্রশিক্ষণে উপজেলার সকল ইউনিয়নের চেয়ারম্যান/প্যানেল চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদের প্রশাসনিক কর্মকর্তা এবং হিসাব সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটরগণ অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানের সার্বিক আয়োজন করে মেহেরপুর সদর উপজেলা প্রশাসন, বাস্তবায়নে ছিল স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা সমন্বয়কারী মোঃ আলমগীর কবির, এবং সহায়তায় ছিলেন পিএফএ মোঃ শাহাজুল।
প্রশিক্ষণে বক্তারা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম, পরিচালনা পদ্ধতি ও এর গুরুত্ব সম্পর্কে বিস্তারিত দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার (ভারপ্রাপ্ত) সুমাইয়া জাহান ঝুরকা বলেন,
এই প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধি করবে এবং সাধারণ মানুষকে গ্রাম আদালতের সেবা আরও সহজে প্রদান করতে সক্ষম হবে। প্রতিটি ইউনিয়নে গ্রাম আদালতের কার্যক্রম দৃশ্যমান করতে হবে, ব্যানার ও সাইনবোর্ড স্থাপন করতে হবে, এবং মাসিক ভিত্তিতে আদালতের অবস্থান ও মামলার তথ্য হালনাগাদ রাখতে হবে।”
তিনি আরও বলেন,
সরকার গ্রাম আদালতকে ব্যাপক ক্ষমতা প্রদান করেছে, এর সঠিক প্রয়োগের মাধ্যমে গ্রামীণ বিরোধ দ্রুত নিষ্পত্তি করা সম্ভব হবে। গ্রাম আদালতে মানুষ হয়রানির শিকার হয় না; বরং এখান থেকে সুসম্পর্ক ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান গড়ে ওঠে।”
প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীরা গ্রাম আদালতের কার্যক্রম আরও গতিশীল করতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।
