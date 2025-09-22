মেহেরপুর-১ আসনের জামায়াত এমপি প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর অফিস:বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে সদর উপজেলার বারাদি ইউনিয়নের বশিবাড়িয়া ও হাসানাবাদ গ্রামে গণসংযোগ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার বিকেল ৫টার দিকে বশিবাড়িয়া ও হাসানাবাদ গ্রামের প্রধান সড়ক ও দোকানপাটে এ গণসংযোগ অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর-১ আসনের প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খান। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের আমির মাওলানা সোহেল রানা, মেহেরপুর সদর উপজেলা সাধারণ সম্পাদক ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, বারাদি ইউনিয়নের আমির মাওলানা আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুল রাজ্জাক, ৩নং ওয়ার্ড সভাপতি আনছার আলী, সেক্রেটারি মাওলানা ওয়াহিদুজ্জামান সেলিমসহ ইউনিয়ন জামায়াতের অসংখ্য নেতাকর্মী।
গণসংযোগ কর্মসূচিতে আসন্ন রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জনসম্পৃক্ততা বাড়ানো এবং দলীয় প্রার্থীর পক্ষে সর্বাত্মক সমর্থন প্রদানের আহ্বান জানানো হয়।
