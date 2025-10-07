রাত পোহাতেই ইউক্রেনের হামলা, ২৫১ ড্রোন ভূপাতিতের দাবি রাশিয়ার

স্টাফ রিপোর্টার:রাশিয়া জানিয়েছে, সোমবার ভোরে তাদের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইউক্রেনের ২৫১টি ড্রোন ধ্বংস করেছে। এই ড্রোনগুলোর বেশিরভাগই দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে গুলি করে নামানো হয়েছে বলেও উল্লেখ করেছে রুশ বাহিনী। এর মধ্যে ৬১টি কৃষ্ণসাগরের আকাশে এবং একটি মস্কোর দিকে যাচ্ছিল।
রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সোমবার (৬ অক্টোবর) সকালে টেলিগ্রামে এ তথ্য জানায়।তবে সম্ভাব্য ক্ষয়ক্ষতির বিষয়ে কোনো তথ্য দেয়নি। খবর রয়টার্সের।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, রুশ মন্ত্রণালয় শুধু ধ্বংস করা ড্রোনের সংখ্যাই জানিয়েছে।তবে ইউক্রেন ঠিক কতগুলো ড্রোন নিক্ষেপ করেছে তা জানায়নি।
অন্যদিকে, ইউক্রেনীয় টেলিগ্রাম চ্যানেলগুলো দাবি করেছে, কৃষ্ণসাগরের তীরে ক্রিমিয়ার ফেওদোসিয়া এলাকায় একটি তেল ডিপোতে হামলার ফলে বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে।
আরবিকে-ইউক্রেন (RBK-Ukraine) নামের একটি চ্যানেল জানিয়েছে, হামলার পর ডিপোর একটি জ্বালানি ট্যাংক বিস্ফোরিত হয়েছে।
যদিও বার্তা সংস্থা রয়টার্স স্বাধীনভাবে ফেওদোসিয়ার ঘটনাটি যাচাই করতে পারেনি।
