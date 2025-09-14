শহীদ রফিক হত্যা মামলার আসামি রাকিব গ্রেফতার

মানিকগঞ্জের শিবালয়ে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শহীদ রফিক হত্যা মামলার অন্যতম আসামি ও নিষিদ্ধ ঘোষিত উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি রাকিব হাসনাত আওয়াল (৩২) অবশেষে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন।
শনিবার (১৩ সেপ্টেম্বর) দিবাগত রাতে মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার বেউথা এলাকায় বিশেষ অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।
গ্রেফতারকৃত রাকিব শিবালয় উপজেলার ষাইটঘর তেওতা গ্রামের আমজাদ মৃধার ছেলে।
গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত করে শিবালয় থানার ওসি কামাল হোসেন বলেন, রাকিব হাসনাত আওয়াল শহীদ রফিক হত্যা মামলাসহ একাধিক মামলার এজাহারভুক্ত আসামি। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর অবশেষে তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন।
