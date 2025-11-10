চুয়াডাঙ্গা জেলার পলাশপাড়ার এক মুসলিম সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন শেখ রাকিব। তিনি মানিক শেখ ও মোছা. নাজমা খাতুনের কনিষ্ঠ পুত্র। দুই ভাইবোনের মধ্যে শেখ রাকিব সর্বকনিষ্ঠ।
বর্তমানে তিনি দৈনিক মাথাভাঙ্গা পত্রিকার মাল্টিমিডিয়া বিভাগের দায়িত্বে কর্মরত আছেন। দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সঙ্গে সাংবাদিকতা করে আসছেন তিনি। তাঁর পেশাগত নিষ্ঠা, কর্মদক্ষতা ও সৎ সাংবাদিকতার জন্য সহকর্মী ও পাঠকমহলে তিনি বিশেষভাবে প্রশংসিত।
শেখ রাকিবের ২১তম জন্মদিনে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন দৈনিক মাথাভাঙ্গা-এর সম্পাদক ও প্রকাশক সরদার আল আমিন, সহসম্পাদক ফাইজার চৌধুরী, বার্তা সম্পাদক আহাদ আলী মোল্লা, মাথাভাঙ্গা পরিবারসহ চুয়াডাঙ্গার স্থানীয় সাংবাদিক সমাজ।
তাঁর জীবনের এই বিশেষ দিনে সবাই কামনা করেছেন— ভবিষ্যৎ জীবন হোক সাফল্যে ও আনন্দে পরিপূর্ণ।
শুভ জন্মদিন, শেখ রাকিব!
