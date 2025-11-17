শেখ হাসিনার ফাঁসির রায়ে মিরপুরে আনন্দ মিছিল

কুষ্টিয়া প্রতিনিধি:জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় সংঘটিত মানবতাবিরোধী অপরাধ সংঘটনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সাবেক স্বরাষ্টমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামালের মৃত্যুদণ্ড ঘোষণার পর কুষ্টিয়া-২ (মিরপুর-ভেড়ামারা) আসনের সাবেক সংসদ সদস্য, বিএনপি নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ও জেলা বিএনপি’র সাবেক সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা আলহাজ¦ অধ্যাপক শহীদুল ইসলামের নির্দেশে কুষ্টিয়ার মিরপুরে আনন্দ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। মিরপুর উপজেলা বিএনপি, পৌর বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা এ কর্মসূচি পালন করেন।
সোমবার (১৭ নভেম্বর) সন্ধ্যায় উপজেলা বিএনপির কার্যালয় থেকে মিছিলটি বের করা হয়। আনন্দ মিছিলটি মিরপুর শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়। পলাতক হাসিনা ও আসাদুজ্জামান খান কামালকে দ্রুত ফিরিয়ে এনে এ রায় কার্যকরের দাবি জানানো হয়।
মিছিল শেষে দলীয় কার্যালয়ের সামনে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন পৌর বিএনপির সভাপতি আব্দুর রশিদ, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক এনামুল হক বাবু, জেলা যুবদলের সাবেক সহ সভাপতি এমদাদুল হক এমদাদ প্রমুখ। এসময় উপস্থিত ছিলেন, পৌর বিএনপি’র সিনিয়র সহ সভাপতি হাফিজুর রহমান বাবু, ফুলবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সহ সভািপতি আনিচ মন্ডল, সাধারণ সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবিব, ধুবইল ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সাত্তার, তালবাড়ীয়া ইউনিয়ন বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, পৌর যুবদলের আহবায়ক সংগ্রাম খান জিল্লু, যুগ্ম আহবায়ক নাসিরুজ্জামান রানা, উপজেলা ছাত্রনেতা ফরিদুল ইসলাম ফরিদ প্রমুখ।
বক্তারা এ রায়ে গণতান্ত্রিক চেতনার বিজয় হয়েছে এবং গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে জনগনকে নতুন করে গণতান্ত্রিক চেতনায় আশাবাদী করে তুলেছে।
