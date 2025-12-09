সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও সরকারি সেবা প্রাপ্তি বিষয়ে পাবলিক হেয়ারিং অনুষ্ঠিত

সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ও সরকারি সেবা প্রাপ্তি বিষয়ে পাবলিক হেয়ারিং অনুষ্ঠিত
আমঝুপি প্রতিনিধি:সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং সরকারি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সংযোগ ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে পাবলিক হেয়ারিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল দশটায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক)–এর হলরুমে এ সভার আয়োজন করা হয়। গণস্বাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মউক এ পাবলিক হেয়ারিংয়ের আয়োজন করে।
অনুষ্ঠানে মউক-এর নির্বাহী প্রধান আসাদুজ্জামান সেলিম এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র। বিশেষ অতিথি ছিলেন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের উপপরিচালক এস. এম. ওবায়দুল বাসার এবং জেলা প্রাণিসম্পদ অফিসার ডা. মো. তোফাজ্জল হোসেন।
সভায় ধারণাপত্র পাঠ করেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা। উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন হাজী আজগর মাস্টার, ইউপি সদস্য আরিফ হোসেন, নারী নেত্রী সপ্তমী রানী এবং যুব প্রতিনিধি জেসমিন নাহার।
আলোচনা পর্বে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের আওতায় আমঝুপি ও আমদহ এলাকার তথ্য উপস্থাপন করা হয়। এতে প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা, বৈষম্য, ঝরে পড়া রোধ এবং বিদ্যালয়ে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন মানবাধিকার কর্মী সাদ আহাম্মেদ।
