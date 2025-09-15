সরকারি কর্মকর্তার ১৭ বিয়ে করার অভিযোগ

পোস্ট করেছেনঃ নিউজরুম

একে একে ১৭টি বিয়ে করার অভিযোগ উঠেছে বরিশালের বন কর্মকর্তা মো. কবির হোসেন পাটোয়ারীর বিরুদ্ধে। নারী নির্যাতনকারী ও দুর্নীতিবাজ বন কর্মকর্তা হিসাবে আখ্যায়িত করে ভুক্তভোগীরা।

এসব অভিযোগে মঙ্গলবার (১১সেপ্টেম্বর) ওই কর্মকর্তার দপ্তরের সামনে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছেন প্রতারণার শিকার হওয়া নারী ও তাদের আত্মীয় পরিজনরা।

অভিযুক্তের একজন স্ত্রী জানান, ২০১৮ সাল থেকে দেখছি তার সঙ্গে বিভিন্ন মেয়ের সম্পর্ক।আমাকে বিয়ে করেছে নিজেকে অবিবাহিত দাবি করে। যৌতুক নিয়েছে; এসব নিয়ে কথা বললে- অমানবিক নির্যাতন করত, সংসার বাঁচানোর জন্য চুপ করে ছিলাম। তখনও জানতাম না- সে এতোগুলো বিয়ে করেছে। তার শাস্তির দাবি জানাই!

নাম পরিচয় প্রকাশ না করার শর্তে ভুক্তভোগী আরেক নারীর বোন বলেন, কবির হোসেন পাটোয়ারী, একের পর এক বিয়ে করে যৌতুক নিয়ে। যৌতুক নেওয়ার পর সে বউদের ছেড়ে দেয়।

কেউ প্রতিবাদ জানালে তার ওপরে চলে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, আমরা এই লোকের কঠোর শাস্তির দাবিতে এসেছি।

একই দিনে বন সংরক্ষকের কার্যালয়ে পরিদর্শনে আসে বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের জয়েন সেক্রেটারি সাইদুর রহমান। যদিও তিনি এই বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি।

অভিযোগের বিষয়ে কথা বলার জন্য অভিযুক্তের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে আইনজীবী ছাড়া কোনো কথা বলবেন না বলে জানান কবির পাটোয়ারী। পরে তার আইনজীবী অ্যাডভোকেট এনায়েত হোসেন বাচ্চু বলেন, বিষয়টি নিয়ে উচ্চ আদালতে রিট করা হয়েছে। যেসব অভিযোগের কথা বলা হচ্ছে তার একটিও সত‍্য নয়। আমরা আইনী প্রক্রিয়ায় এর মোকাবিলা করব।

এছাড়া, আরও পড়ুনঃ
সর্বশেষ

উপদেষ্টার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে শেখ মুজিব ও হাসিনার ছবি প্রদর্শন, অতঃপর

সর্বশেষ

পিএসসির নতুন সচিব আব্দুর রহমান

সর্বশেষ

ভাসানী বিশ্ববিদ্যালয়ে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের ১৯ নেতাকর্মী বহিষ্কার

সর্বশেষ

যেসব বিবেচনায় সরকারি চাকরিজীবীদের বেতন সমন্বয় করা হবে

মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More