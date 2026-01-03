সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহে মাগফেরাত কামনায় হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষকদলের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহে মাগফেরাত কামনায় হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষকদলের উদ্যোগে দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত
হাসাদাহ প্রতিনিধিঃ সাবেক তিন তিন বার প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।গতকাল শুক্রবার সন্ধ্যায় পর হাসাদাহ বাজারে কৃষকদলের অফিসে এ দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। দোয়া মাহফিলে হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষকদলের সভাপতি আমিনুর মেম্বারের সভাপতিত্বে দোয়া অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জীবননগর থানা স্বেচ্ছাসেবক দলের সিনিয়র যুগ্ন আহবায়ক মাসুদ আরিফ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা শ্রমিকদলের আহবায়ক হাবিবুর রহমান হেবা, থানা কৃষকদলের যুগ্ম আহবায়ক ফারুক হোসেন, হাসাদাহ ইউনিয়ন যুবদলের আহবায়ক মামুনুর রশীদ, সদস্য সচিব শামীম শেখ, যুগ্ন আহবায়ক শাহিন, হাসাদাহ ইউনিয়ন স্বেচ্ছাসেকদলের নেতা এসকে মানিক, বাদল, হাসাদাহ ইউনিয়ন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক শেখ রহমতুল্লাহ প্রিন্স, সিনিয়র যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক আবির হাসান জুয়েলসহ দলের অংগ সংগঠনের নেতাকর্মীরা। অনুষ্ঠানের দোয়া পরিচালনা করেন হাফেজ মোঃ আব্দুর রহমান।
