হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষক দলের উদ্যােগে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া’র রোগ মুক্তি  ও সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল 

হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষক দলের উদ্যােগে বিএনপির চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়া’র রোগ মুক্তি ও সুস্থতা কামনায় দোয়া মাহফিল
হাসাদাহ প্রতিনিধি:বিএনপির চেয়ারপার্সন দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া’র রোগ মুক্তি ও সুস্থতা কামনায় হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষক দলের উদ্যােগে দোয়া মাহফিল ও তাবরক বিতরণ করা হয়েছে।
মঙ্গলবার সন্ধ্যার পর হাসাদাহ বাজারের মৃত লাল মিয়ার চাতালে এ দোয়া মাহফিল ও তাবরক বিতরন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষক দলের সভাপতি আমিনুর মেম্বারের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা কৃষক দলের আহ্বায়ক আবদুল হামিদ, বিশেষ অতিথি কৃষক দলের সদস্য সচিব সানোয়ার হোসেন, থানা সেচ্ছাসেবক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফ মাসুদ,
জেলা কৃষক দলের সদস্য বিল্লাল হোসেন, থানা যুব দলের যুগ্ম আহ্বায়ক সাইদুর রহমান রানা, হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষক দলের সাধারণ সম্পাদক জাকির হোসেন,কৃষক দলের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আলতাফ হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহাবুবসহ হাসাদাহ ইউনিয়ন কৃষক দলের সকল নেতৃবৃন্দ সহ বিএনপি অঙ্গ সংগঠনের সকল নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে দোয়া পরিচালনা করেন
হাফেজ মাওলানা জাহিদুল ইসলাম। অনুষ্ঠানটি সার্বিক সঞ্চালনায় ছিলেন হাসাদাহ ইউনিয়ন বিএনপির সিনিয়র সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম।
মন্তব্যসমূহ বন্ধ করা হয়.