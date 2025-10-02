মেহেরপুরে বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার সেই নবজাতক কন্যার মৃত্যু

মেহেরপুর অফিস:মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পুরাতন মটমুড়া গ্রামের বাঁশবাগান থেকে উদ্ধার হওয়া সেই নবজাতক কন্যা শিশুটি চিকিৎসাধীন অবস্থায় মা-রা গেছে।
বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) রাত ৩টার সময় মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।
মেহেরপুর ২৫০ বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিকেল অফিসার (আরএমও) ডা. সাউদ কবির শিশুটির মৃ-ত্যু-র বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, রাত ৩টার সময় শিশুটির নিউমোনিয়ার মাত্রা বেড়ে যায় এবং শ্বাস প্রশ্বাসের জটিলতার কারণে তার মৃ-ত্যু হয়।
এর আগে গত মঙ্গলবার সকাল ১১টার দিকে পুরাতন মটমুড়া গ্রামের দক্ষিণপাড়া গোরস্থান সংলগ্ন সড়কের পাশে বাঁশবাগান নবজাতকটিকে উদ্ধার করে পুলিশ ও স্থানীয়রা।
এলাকার সূত্রে জানা যায়, পথচারীরা প্রথমে কান্নার শব্দ শুনে বিষয়টি নিশ্চিত হন। পরে খবর পেয়ে পুজা মণ্ডপে দায়িত্ব পালনরত আনসার ভিডিপি সদস্য ইমরান হোসাইন শিশুটিকে উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসেন।
গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক ডা. ফারুক হোসেন প্রাথমিক চিকিৎসা দেন এবং উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে রেফার করেন।
